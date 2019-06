Hänner vor 39 Minuten

Wie kann die Energiewende geschafft werden? – Bürger zeigen großes Interesse an Auftaktveranstaltung „Energiezukunft selbst gestalten“

Große war das Interesse am Bürgerdialog „Energiezukunft selbst gestalten“ in Hänner. Dabei wurde das Projekt C/sells vorgestellt, das die Machbarkeit der Energiewende in einer dezentralen Energievernetzung und Energieerzeugung sieht. Einige Bürger bekundeten bereits ihre Teilnahme am Klimaschutz-Projekt.