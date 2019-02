von Christiane Pfeifer

Ganz im Zeichen des Hundes war der große bunte Abend in der Murgtalhalle. Allerdings beschäftigten die Narren auch die Themen wie Diät und Murger Mitte. Aber zurück zum Hund. Was der Kater Hiddigeigei in Bad Säckingen, das ist in Murg der Hund vom Bürgermeister Adrian Schmidle.

Die beiden "Selmas". Die Münsterländer-Zucht des Bürgermeisters bestimmte an diesem Abend das Programm. Johannes Dietrich zeigte viel Einfühlungsvermögen in der Rolle der "Selma".

Johannes Dietrich versetzte sich an diesem Abend in die Rolle des Vierbeiners Selma vom Buchenberg. So bestimmte die neu gegründete Münsterländer-Hundezucht des Bürgermeisters an diesem Abend das Programm. Als im Verlauf des Abends für Johannes Dietrich überraschend die echte Selma auf der Bühne saß, ruderte er mit den Worten.

Vizepräsident Wolfgang Büttner (rechts) bedankt sich bei Johannes Dietrich für die kreativen Einfälle an diesem Abend.

Apropos Hund: Auch Klaus Flum und Joachim Hilpert in ihren Rollen als Mariele und Fiedline haben ihre Liebe zum Hund entdeckt. Dabei waren rassespezifische Merkmale (der Schutz suchende Hund) ebenso ein Gesprächsthema wie die mittlerweile landesweit bekannte Hundesteuer in Görwihl. "Mit 200 Euro kostet mich der Hund in Görwihl mehr wie der Mann", berichtete Friedline, "aber der Hund macht auch weniger Sauerei." Zum Murger Bürgermeister Adrian Schmidle gewand sagte sie: "Stell dir vor, du wohnst in Görwihl, Adrian, du wärsch mit Deinem Hund und den neun Welpen pleite."

"Mariele & Friedline" Klaus Flum und Joachim Hilbert trafen sich zum Kaffeeklatsch.

Für den Laufenburger Elferrat hatte Mariele ein ganz besonderes Geschenk. Damit die ihren verlorenen Stab nicht mühsam in Säckingen auslösen müssen, gab es von ihr einen neuen. Und noch einen guten Ratschlag oben drein: "Falls Ihr den auch noch verliert – nicht schlimm, gibt's beim im Woolwoth für zwei Euro.

Das grazile Elferballett, vorne Narrenpolizistin Beatrix Lüthe.

Besonders rund lief der Auftritt von "Gesund und Fit in Oberhof". Mit Steffen Wurster an der Gitarre präsentierten die fünf GFO-Damen ein an die Gesundheitsreform angepasstes Diät-Programm. Im Wellness-Hotel gab es neben einem blauen Wunder vor allem die Weisheit: "i weiß, dass i könnt, wenn i wott". Dieses Lied lässt sich im Übrigen doch wunderbar auf alle Bereiche des Lebens übertragen.

GFO (Gesund und Fit Oberhof) widmeten sich an diesem Abend um das körperliche Wohlbefinden. Beatrix Zecchinato (links) misst bei Ruth Bächle den Brustumfang. Pia Schäuble notiert mit einem Stück Torte die Ergebnisse.

Eine besonders Einlage kam von der Gugge-Brass-Band Murg alias die Murger Obdachlosen. Mit den Worten "Hals über Kopf hämma unser Vereinsheim müsse verlasse, ä Ersatzunterkunft wurd uns natürlich nicht überlasse" beklagten sie den Verlust ihres Vereinsheims. Musikalischer Leiter Nicolai Zumsteg bewahrt trotzdem seinen Humor und sagte vor dem letzten Stück: "Mir gänn jetzt nomol alles für euch, des isch doch klar.

Narrengötti "Mimi" Michael Brogli freut sich über neue "Diät" Ideen.

Das 60-jährige Jubiläum der Fährigeister wurde ebenfalls gewürdigt. Vizepräsident Wolfgang Büttner überreichte Erich Büttner die Urkunde für die Ehrenmitgliedschaft mit den Worten: "Du bist fast seit den Anfängen dabei und hast beim Bau des ersten Kahns mitgeholfen." Daneben erhielt auch Bernd Schmid die Ehrenmitgliedschaft für seine jahrelange Treue.

Die Görwihler Garde wurde von Johannes Dietrich für ihren starken Nachwuchs bewundert.

Die komplette Familie Schmidle, die "echte" Selma" war außerordentlich brav.