Murg Wechsel an der Spitze: Förderverein des Kindergartens Weizenkorn wählt Tanja Bellert zur neuen Vorsitzenden

Der Förderverein des Kindergartens Weizenkorn sammelt Geld und Spenden für die Anschaffung von neuen Geräten. Die Versammlung wählt Tanja Bellert zur neuen Vorsitzenden. Sie löst Mark Schupp ab.

Murg – Anlässlich der Hauptversammlung des Fördervereins Kindergarten Weizenkorn, die am Mittwochabend stattfand, bedankte sich die Kindergartenleiterin des evangelischen Kindergarten Weizenkorn Gabriele Bossert bei dem scheidenden Vorsitzenden des Fördervereins Mark Schupp und bei seinen Vorstandskolleginnen Cordula Ritter und Susanne Goy für deren Arbeit. Da seine drei Kinder alle dem Kindergartenalter entwachsen sind, möchte Schupp die Verantwortung für den Vorsitz an ein Mitglied des Fördervereins übergeben, das selbst noch Kinder hat, die den Kindergarten besuchen.

Da von den elf anwesenden Frauen, keine bereit war, diese Verantwortung zu übernehmen, zauberte Mark Schupp selbst eine Kandidatin, Tanja Bellert, aus dem Hut, die zwar nicht anwesend war, ihm aber schriftlich ihre Bereitschaft erklärt hatte, den Vorsitz zu übernehmen. Nach dem Verlesen des Kassenberichts durch Kassiererin Susanne Goy, der mit einem Überschuss abschloss und der Entlastung des Vorstandes, wurde Tanja Bellert zur neuen Vorsitzenden gewählt, Susanne Goy und die Schriftführerin Cordula Ritter wurden wieder gewählt.

Die zwei Jahre, die Schupp dem Förderverein als Vorstand gedient hatte, haben ihm viel Freude gemacht. In seinem Bericht über das zurückliegende Jahr, konnte er auf einige Höhepunkte verweisen: so auf das Sommerfest am 28. Juli in der Ewigkeit. Bei diesem Fest und dem Waffelverkauf am 1. Mai konnte der Förderverein über 1000 Euro Spenden und Einnahmen verbuchen, die für die Anschaffung von nützlichen Geräten des Kindergartens eingesetzt werden. Dazu zählen zwei Spielteppiche, ein Kreativwagen, in dem das Spielzeug der Kinder übersichtlich eingeräumt ist und das neu eingerichtete Sonnenzimmer, das Nele Wiesler farblich gestaltet hat. Einen besonderen Dank richtete Schupp an die Gemeinde Murg, die die Garage für den "Fuhrpark" des Kindergartens bezahlt hat. Am 24. Juni findet das 25-jährige Jubiläum des Kindergartens Weizenkorn statt, das mit einem Fest gefeiert, bei dem eine Puppenspielerin aus Freiburg auftreten wird.

Förderverein

Der Förderverein Kindergarten Weizenkorn in Murg besteht seit 2003 und hat 51 Mitglieder. Mit einem Mindestbetrag von zwölf Euro kann jeder Bürger Fördermitglied werden. Vorsitzende ist seit diesem Jahr Tanja Bellert.