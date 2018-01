Murg Waldarbeiter sorgt für Feuerwehreinsatz

Als falscher Alarm entpuppte sich der angebliche Brand eines Fahrzeuges in Hänner. Tatsächlich verbrannte ein Waldarbeiter Reisig.

Der Rettungsleitstelle wurde vergangenen Mittwoch kurz vor 16 Uhr gemeldet, dass in Hänner am Rand eines Waldgewannes ein Pkw auf einer Wiese brennen würde. Wirklich wurde dort von einem Waldarbeiter Reisig verbrannt. Da dieser sein Fahrzeug in der Nähe geparkt hatte, entstand tatsächlich der optische Eindruck, dass der Wagen brennen würde. Wie die Polizei meldet, war die Freiwillige Feuerwehr Murg war mit vier Fahrzeugen im Einsatz.