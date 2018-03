Murg Vortrag in Murg: Wie kann Nachbarschaft durch das Internet gestärkt werden?

Fabian Schlatter gibt Antworten in seinem Vortrag über die Internetplattform nebenan.de im Schmiedledick-Saal. Das Konzept stößt sowohl auf Skepsis als auch auf Zustimmung.

Die Lebensqualität im ländlichen Raum ist bei weitem kein neues, aber ein dennoch stets aktuelles Thema. Der zunehmende Wegfall von Leistungen und Angeboten führt auch in der hiesigen Region zu einem Eindruck der Verödung. Die Initiative "Murg im Wandel" ist bekannt für ihren Einsatz für ein besseres Zusammenleben und ihr Engagement zur Attraktivitätssteigerung.

"Es liegt an uns selbst, wie unsere Lebensbedingungen im Kleinen aussehen", unterstreicht Karl Geck, einer der Initiatoren von Murg im Wandel. Wie nun das Gemeinwesen auf lokaler Ebene gestärkt werden kann, dazu bietet das soziale Netzwerk nebenan.de einen möglichen Ansatz. Fabian Schlatter, Mitarbeiter der Internetplattform und sogenannter Nachbarschaftsaktivierer, referierte im Rahmen eines Zukunftsgesprächs darüber, was die Seite für kleine Kommunen wie Murg bietet.

Ziel von nebenan.de ist es Nachbarschaften zu stärken. In dem rein app- und webbasierten Netzwerk können Privatpersonen, aber auch Institutionen und Vereine ein Profil anlegen. Entgegen den weitbekannten globalen Netzwerken, beschränkt sich der Kontakt auf nebenan.de jedoch auf die eigene Nachbarschaft, sowie die angrenzenden Nachbarschaften.

Doch wie genau ist eine Nachbarschaft definiert? "Eine Nachbarschaft braucht einen räumlichen Kontext, eine gewisse Größe und Anzahl an Nachbarn", erläutert Schlatter. So bilden Murg und die Ortsteile Niederhof/Zechenwihl und Hänner/Oberhof je eine Nachbarschaft. Aktive Nutzer der Plattform können sich in diversen Kategorien gegenseitig informieren, helfen und austauschen. "Die größte Aktivität haben wir bei den Themen Teilen und Helfen, Marktplatz, sowie Schenken und Empfehlen", weiß Schlatter. Dabei gehe es oft um alltägliche Dinge, wie etwa Blumen gießen, oder bei fehlenden Backzutaten spätabends auszuhelfen. "Aus Fremden sollen Nachbarn werden", betont Schlatter. Nebenan.de sieht sich dabei selbst mehr als Kommunikationswerkzeug, das Menschen verbindet, die sich zuvor nicht kannten, aber quasi nebeneinander wohnen. "Wir wollen natürlich, dass die Menschen im echten Leben aufeinandertreffen", so Schlatter.

Etwaige Schwierigkeiten hinsichtlich der Nutzung von nebenan.de sahen die Anwesenden teils in der fehlenden Internetaffinität, teils an der schlechten Internetverbindung. Dennoch stieß das Konzept auf Zuspruch. Nun müsse für Murg die Initialzündung gestartet werden, so Schlatter und Geck, damit die Gemeinde auch in der digitalen Welt eine aktive Nachbarschaft leben könne.