Murg Vorbereitungen für Narrentreffen in Murg laufen auf Hochtouren

Rund 4000 Hästräger in 99 Gruppen werden zum Narrentreffen in Murg erwartet. Die wichtigste Veränderung gegenüber früheren Narrentreffen in Murg betrifft die Umzugsstrecke am 4. Februar .

Murg (chy) Die Vorbereitungen laufen längst. Seit eineinhalb Jahren ist die Narrenzunft Murg damit beschäftigt, das 52. Narrentreffen der VHN bis in alle Einzelheiten durchzuplanen und zu organisieren. Jetzt brauch es Sonntag, 4. Februar, nur noch das passende Narrenwetter. Kalt darf es sein, schneien darf es auch, aber Regen und zu warme Temperaturen wären fatal. Zunftehrenpräsident Hans-Jürgen Dietrich wagte den Blick in den 100-jährigen Kalender: "Vorher ist es schlecht, hinterher auch, aber mittendrin zum Narrentreffen ist es bei zwei bis drei Grad sonnig", so Dietrich anlässlich des Pressegesprächs. Behält der Kalender recht, erwartet die Narrenzunft Murg neben den 4000 angemeldeten Hästrägern zusätzlich bis zu 10 000 Zuschauer. "Wir hoffen am Abend auf einen schönen und erfolgreichen Tag zurückzublicken, und dass wir einen Sonnenbrand haben", bekräftigt ein zuversichtlicher Zunftpräsident Roland Ebner.

Die wichtigste Veränderung gegenüber früheren Narrentreffen in Murg betrifft die Umzugsstrecke. Anstatt im Bereich des alten Sportplatzes in Murg werden sich die Hästräger im Unterdorf und Gewerbegebiet West für den Umzug aufstellen. Durch die Unterführung im Gewerbegebiet geht es dann auf die Hauptstraße hinauf zur Königsbergerstraße, weiter in die Ortstein- und Zähringerstraße und zum Narrendorf vor und um die Murgtalhalle. Die Ehrentribüne hat bei dieser Umzugsstrecke ihren Platz auf der grünen Wiese gegenüber dem Rathaus gefunden.

4000 Hästräger in 99 Gruppen haben sich für VHN-Narrentreffen angemeldet. Das ist das Maximum. Das Narrentreffen ist sozusagen "ausverkauft". Die Teilnehmer kommen vor allem aus dem badischen Raum und der Schweizer Nachbarschaft. Wenn der Umzug um 13.31 Uhr startet sind als größte Zünfte alleine 500 Hästräger aus Rheinfelden und 300 Hästräger aus Wehr mit dabei. Weitere Zünfte kommen zum Beispiel aus Konstanz, Triberg, der Ortenau oder Villingen. Dazwischen mischen sich etliche Guggenmusiken aus der Schweiz.

Für die Verköstigung der Hästräger und Umzugsteilnehmer sorgen 20 Vereine und Gewerbetreibende mit Bewirtungsständen. Das Gros der Stände befindet sich zur Versorgung der Hästräger im Gewerbegebiet, der Rest im Bereich der Umzugsstrecke. Insgesamt sind am Umzugstag rund 150 Personen im Einsatz. "Wir haben alleine 50 freiwillige Helfer", freut sich Zunftpräsident Roland Ebner über diesen Einsatz. Ebenfalls vor Ort sind die Feuerwehren Murg und Harpolingen als Parkplatzdienst, ebenso das Technische Hilfswerk Bad Säckingen sowie ein Notarzt.

Diese Einsätze kosten bares Geld. Die Narrenzunft appelliert daher an die Besucher, die Fasnachtsplakette des 52. VHN-Narrentreffens zu erwerben. Neben Sponsorengeldern sei der Verkauf der Plakette die einzige Einnahmequelle, betonen Zunft- und Ehrenzunftpräsident. Die von "Zunftkünstler" Adolf Sperka entworfene Plakette kostet im Vorverkauf 2,50 Euro und am Umzugstag selbst 3 Euro. Die Narrenzunft selbst ist bereits dieser Tage von Tür zu Tür unterwegs, Plaketten können aber auch in allen Murger Geschäften erworben werden.

Zur Einstimmung auf das Narrentreffen startet das Narrentreiben bereits am Vortag, also Samstag, 3. Januar. Ab 19.11 Uhr guggt es beim GuggenBeben 2018 mit neun Guggenmusiken gewaltig vor der Murgtalhalle und im Narrendorf, in dem fünf Vereine wirten. Kulinarische Attraktion ist der Barbe Q of Switzerland, ein Riesensmoker. Eine Viertelstunde später, ab 19.31 Uhr, hebt sich in der Murgtalhalle der Vorhang für den Zunftabend der VHN-Zünfte mit verschiedenen Musikgruppen und unter anderem der Tanzgarde aus Görwihl. Der Eintritt von sieben Euro gilt für beide Veranstaltungen.

VHN-Narrentreffen Murg

Samstag, 3. Feburar:

19.11 Uhr GuggeBebe;

19.31 Uhr Zunftabend;

Die Deutsche Bundesbahn setzt um 1 Uhr einen Nachtzug ein.

Sonntag, 4. Februar:

9.30 Uhr Narrengottesdienst mit Dekan Peter Berg in der Magnuskirche;

ab ca. 11 Uhr Zunftmeisterempfang für geladene Gäste in der Murgtalhalle;

13.31 Uhr Umzugsbeginn;

Anreise: Die Deutsche Bundesbahn setzt Sonderzüge ein.

Die Murger Ortsdurchfahrt ist von 12 Uhr bis cirka 18 Uhr komplett gesperrt. Parkplätze: Für die Parkplätze Areal in der Mühle, beim Schwimmbad und Möbel Brotz ist die An- und Abfahrt zwischen 12 und 18 Uhr nur in Notfällen möglich. Weitere Parkplätze stehen beim Sportplatz in Murg zur Verfügung.

Weitere Informationen im Internet (www.narrenzunft-murg.jimdo.com).