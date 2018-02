Oberhof Von Südsee, Sehnsucht und Skorbut: Folkband Hiss gibt Konzert im Café "Verkehrt"

Die aus Stuttgart stammende Formation Hiss entführt am Samstag im Café "Verkehrt" das Publikum auf eine Reise auf die weite See. Musikbegeisterte erwartet ein abwechslungsreiche Mischung aus Rock 'n' Roll, Blues, Folk und Country der besonderen Art.

Von ihren Abenteuern auf hoher See berichteten Stefan Hiss und seine Mitmusikanten bei ihrem Konzert am morgigen Samstag, 24. Februar, um 20.30 Uhr im Café "Verkehrt" in Oberhof. Die fidelen Schwaben singen von Tsunamis und Taifunen, die Haien, Schmugglern und Korsaren, denen die sie zwischen Cartagena, Wladiwostok und Shanghai begegnet sein wollen.

Gepflegtes Macho- und Abenteuertum im Stil der 1920er Jahre à la Ernesto Friedrich Löhndorff ist seit langem das Markenzeichen der 1995 in Stuttgart gegründeten Band. Von echter Männerfreundschaft kündet auch die bemerkenswert konstante Besetzung mit Stefan Hiss (Akkordeon, Gesang), Volker Schuh (Bass), Michael Roth (Mundharmonika), Thomas Grollmus (Gitarren, Mandoline) und Bernd Öhlenschläger (Schlagzeug). Einer verwegenen Fahrt durch alle musikalischen Welten gleicht auch die Bandgeschichte: 1998 erreichte Hiss mit "Komm tanz mit mir" in der ZDF-Hitparade den dritten Platz. 2004 wurde Hiss für seine CD "Polka für die Welt" auf dem Rudolstädter Folkfestival mit dem deutschen Weltmusikpreises ausgezeichnet. 2007 erhielt die Kapelle den Creole-Preis für Weltmusik Baden-Württemberg, 2012 den Oberschwäbischen Kleinkunstpreis Ravensburger Kupferle.

Die Musik von Hiss stellt eine eigenwillige Mixtur aus Volksmusiken aller Länder, Rock 'n' Roll, Blues und Country dar. Neben lateinamerikanischen Einflüssen spielen Polka und Walzer eine besonders wichtige Rolle. Das Akkordeon und der Gesang von Stefan Hiss sowie die Mundharmonika von Michael Roth bilden das Fundament des typischen Hiss-Sounds. Die Gruppe steht jährlich bis zu 100 Mal in Live-Konzerten auf der Bühne und veröffentlichte bisher zehn Tonträger.

Kapelle Hiss am Samstag, 24. Februar, um 20.30 Uhr im Café "Verkehrt". Karten im Vorverkauf für 15 Euro bei Café "Verkehrt" Oberhof, Mein Friseur Oberhof, Weltlädeli Murg, Buch und Café Laufenburg, Schwarz auf Weiss Bad Säckingen, TS Tabak Lotto Geschenke Wehr und für 18 Euro an der Abendkasse.