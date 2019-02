von Brigitte Chymo

Die Abteilung Hänner der Freiwilligen Feuerwehr Murg wurde im Jahr 2018 insgesamt 16 Mal zum Einsatz gerufen und war damit etwas öfter unterwegs als noch das Jahr zuvor. 2017 wurden die Feuerwehrkameraden zehnmal alarmiert. Abteilungskommandant Martin Huber ging bei der Hauptversammlung genauer auf die Art der Einsätze ein. Da gab es unter anderem Bäume, die nach Sturm Straßen sperrten und entfernt werden mussten, die Rettung einer Katze, die in der gekippten Balkontüre eingeklemmt war und die Beseitigung von rund 150 Litern Heizöl, die aus einem defekten Tankfahrzeug ausgetreten waren. In einem anderen Fall hatte stark verbranntes Essen in einer Pfanne die Rauchmelder ausgelöst und die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Mehrere Einsätze gingen auf das Konto einer sogenannten „unklaren Rauchentwicklung“ im Wald, die von Bürgern gemeldet worden war. Nur in einem Fall hatte der Einsatztrupp aber tatsächlich ein Waldarbeiterfeuer zu löschen. Keiner ginge mehr schauen, jeder greife zum Handy, so die Feststellung in der Runde, um sogleich zu ergänzen: Manchmal sei es aber auch gut.

Traditionsgemäß steht auch Sicherheitsdienst auf dem Arbeitsplan einer Feuerwehr. So war die Abteilung beim Narrentreffen der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte im Einsatz, beim Kinderball im Schmiedledick-Saal und beim Martiniumzug. Bei zwei Alteisen- und Schrottsammlungen kamen 36 Tonnen zusammen. In 22 regulären Proben, sechs gemeinsamen Proben mit Oberhof und zwei Gemeinschaftsproben aller Abteilungen der Gemeinde Murg machten sich die Aktiven für den Einsatz fit. Atemschutzträger und auch Maschinisten absolvieren zusätzliche Sonderproben. Mit 60 Prozent Probenbesuch zeigt der Trend nach oben, was von Abteilungskommandant wie auch Gesamtkommandant Stefan Fräßle lobend erwähnt wurde.

Die Hännemer waren auch zum Thema Brandschutzbedarfsplan aktiv, der von einer auswärtigen Firma erstellt wird. Die Firma müsse mit Daten versorgt werden, so Abteilungskommandant Martin Huber. Die Firma ist beauftragt zusätzlich eine Standortanalyse für das neue Feuerwehrgerätehaus des Ausrückebereichs Nord zu erarbeiten. Dass nach zehn Jahren Diskussion noch immer kein Standort fix ist, brachte die eine oder andere kritische Stimme auf den Plan. „Wir brauchen einen zweiten Standort“, beruhigte Gesamtkommandant Stefan Fräßle.

Im Namen der Gemeinde Murg dankte Ortsvorsteher Dieter Muck der Abteilung Hänner für ihren Dienst an der Allgemeinheit. Für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurde Gerätewart Gerd Malzacher vom Land Baden-Württemberg mit Urkunde und Abzeichen geehrt. Christian Hohmann wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert.

Die Abteilung Hänner der Feuerwehr Murg bildet mit der Abteilung Oberhof den Ausrückebereich Nord. Die Abteilung hat 22 Aktive und 15 Kameraden der Altersmannschaft. Infos im Internet: www.feuerwehr-murg.de