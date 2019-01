Die neue Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Murg heißt Sonja Schelb. Sie wird ab 1. März als Nachfolgerin des in Ruhestand gegangenen Pfarrers Wilhelm Brüggemann die rund 2000 evangelischen Christen in Murg, Rickenbach und Herrischried betreuen. Die junge Geistliche wird zunächst zwei Jahre Pfarrerin auf Probe. Sofern sie selbst und der Murger Kirchengemeinderat dies wollen, kann sie nach der Probezeit die Gemeinde weiterführen.

Studium in Heidelberg und Zürich

Sonja Schelb wuchs nach Auskunft des Evangelischen Kirchenbezirks Hochhrein in Emmendingen auf und studierte Theologie, schwerpunktmäßig Altes Testament und systematische Theologie, in Heidelberg und Zürich. Im Anschluss absolvierte sie ihr Vikariat in Konstanz, wovon sie sehr begeistert gewesen sei. "Frau Schelb konnte in dieser Zeit wertvolle Erfahrungen in Schule, Seelsorge, Gemeindearbeit und bei den Gottesdiensten sammeln", erläutert Karl-Wilhelm Frommeyer, Öffentlichkeitsbeauftragter des Kirchenbezirks auf Anfrage unserer Zeitung.

Am Freitag Besuch in Murg

Die neue Murger Pfarrerin sei besonders motiviert, Gottesdienste, Taufen, Trauungen und Beerdigungen "schön zu gestalten und die Menschen dabei im Blick zu haben", so Frommeyer weiter. Sie habe vergangenen Freitag bereits zusammen mit Dekanin Christiane Vogel die Gemeinde am Hochrhein besucht und die Landschaft als "bezaubernd" bezeichnet. Sonja Schelb wolle möglichst bald die Menschen hier kennlernen, um auf diese Weise einen persönlichen Zugang zu ihren Anliegen und Bedürfnissen zu erlangen. Sie interessiere, was die Menschen in der Gemeinde bewege und freue sich darauf, aktiv das Leben in der Gemeinde mitzugestalten und Teil der Gemeinschaft zu werden.

Pfarrerin auf Probe

Sonja Schelb wird zunächst als Pfarrerin auf Probe arbeiten. Ihr zur Seite stehen der Kirchengemeinderat unter der Leitung von Jörg Martin und der bisherige Vakanzverwalter, Pfarrer Martin Rathgeber aus Wehr. Wie in derlei Fällen üblich, wird der Vakanzpfarrer während der gesamten Probezeit oberverantwortlich bleiben. Sonja Schelb wird am Sonntag, 10. März, zur Pfarrerin ordiniert, der Ort steht noch nicht fest. Eine Woche später wird sie in einem Gottesdienst am Sonntag, 17. März, 16 Uhr in der Murger Christuskirche in ihren Probedienst eingeführt.

Beeindruckt von Taizé

Im Rahmen einer Studienfahrt der badischen Landeskirche besuchte Sonja Schelb über Pfingsten auch Taizé. Die ökumenische Gemeinschaft in Frankreich beeindruckte sie tief. „Die Art und Weise wie in Taizè das christliche Leben geführt wird, hat meine eigene Frömmigkeit stark bereichert", schreibt sie in einem Rückblick. "In meiner eigenen Gemeindearbeit werde ich sicherlich Impulse aus Taizé miteinbringen.“

Der Schwarzwald und seine Landschaft liegen der neuen Murger Pfarrerin sehr am Herzen, weshalb Murg eine treffende Wahl als neuer Tätigkeitsort darstellen könnte. Nach dem Abitur leistete Sonja Schelb auf der Jugendgeschäftsstelle des Schwarzwaldvereins in Freiburg ein Freiwilliges Soziales Jahr ab, danach war sie zeitweise stellvertretende Jugendleiterin des Hauptvereins. Persönlich interessiert sich Sonja Schelb außerdem für Kunst, Kino und Literatur, so Frommeyer.