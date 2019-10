von Werner Probst

Mit einem beeindruckenden Jahreskonzert wartete der Männergesangverein Hänner am Samstag auf. Der Schmiedledick-Saal war bis auf wenige Plätze besetzt, als der abwechslungsreiche Konzertreigen begann. Dabei begeisterten der Männerchor Hänner, der erstmals auch als gemischter Chor auftrat, sowie der 29-köpfige Gesangverein Erzingen als Gemischter Chor die Zuhörer.

Dem Vorsitzenden Walter Lauber stand die Freude ins Gesicht geschrieben, als er die Zuhörer im Saal begrüßte, da nur noch wenige Plätze nicht belegt waren. Erwartungsvoll warteten die Zuhörer auf die Eröffnung des Konzertreigens, bei dem der 20-köpfige gemischte Chor aus Hänner auf die Bühne kam. Mit viel Applaus wurden die Sänger vom Publikum empfangen, ehe Dirigent Hans-Joachim Huber das Zeichen zum musikalischen Start gab.

Der Gesangverein Erzingen konnte die Zuhörer begeistern. | Bild: Werner Probst

Mit dem bekannten Hit „Auf uns“ in einer Bearbeitung von Peter Schnur eröffnete der Hännemer gemischte Chor das Konzert. Mit der Begleitung am Klavier durch Nelli Ziegler wurde schnell die Nervosität beiseitegelegt, ehe der 1965 von den Nilsen Brothers komponierte Schlager in einer Bearbeitung von Lorenz Maierhofer ertönte.

Das Publikum schunkelte mit und als schließlich mit einem Handkuss am Schluss die letzten Takte erklangen, war das Publikum hell begeistert, denn es wurde ein Lied wiedergegeben, das selbst die bekannten Schlagersänger wie Semino Rossi und Andrea Berg schon sangen. In der weiteren Folge wurden Lieder aus dem Musical „Mamma Mia“ vorgetragen. „Mich trägt ein Traum“, „Fernando“, „The Winner Takes It All“, mit seinem volumigen Schlussakkord und zum Schluss des Konzertes „Mamma Mia“ erklang.

Abwechslungsreiches Programm

Der Gemischte Chor des Gesangvereins Erzingen unter der Leitung von Karin Brogle erfreute die Zuhörer mit sechs Liedern. So war das Stück „Musik erfüllt die Welt“ mit seinem mächtigen Fortissimo am Schluss zu hören und mehrere Stimmensoli beim Titel „Schlüssel zum Glück“ erklangen.

Die bekannte Volksweise „Die Gedanken sind frei“ wurde gesungen und das Johannes-Brahms-Werk „Erlaube mir feins Mädchen“ erklang. Losgelöst vom Liedblatt wurde das Chorwerk in einer beeindruckenden harmonischen Einheit gesungen, ehe das „Kaukasische Volkslied“ erklang und das Publikum begeisterte. Der Beifall der Zuhörer wollte zunächst nicht enden, sodass der Chor erst mit dem Klettgauer Heimatlied als Zugabe die Zuhörer zufrieden stellen konnte.

Nelli Ziegler sorgte am Klavier für eine feine Begleitung der Lieder. | Bild: Werner Probst

Mit fünf Liedern wartete der Männerchor Hänner auf. Elf Sänger standen auf der Bühne, um mit der Klavierbegleitung von Nelli Ziegler „Lorch London“, „Weit, weit weg“ „Moonlight“ und zwei Werke von Santiano, in Bearbeitungen von Lukas Hainer, erklingen zu lassen. Beim abschließenden Stück „Seemansherz“ klatschte das Publikum begeistert mit, sodass Dirigent Hans-Joachim Huber das Chorwerk wiederholen musste, um das Publikum zufriedenzustellen.

Zum Abschluss des Konzertes gab es Präsente für die beiden Dirigenten Hans-Joachim Huber und Karin Brogle, für Nelli Ziegler am Klavier und die beiden Gastsänger. Damit fand ein breitgefächertes, gelungenes Konzert seinen Abschluss.