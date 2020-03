von sk

Vier geparkte Autos wurden im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch, 10./11. März, in Murg absichtlich beschädigt. Die Fahrzeuge standen draußen und jeweils beim Wohnort der Besitzer. An drei Autos zerstachen Unbekannte jeweils einen Reifen, an einem vierten Auto wurde ebenfalls ein Reifen zerstochen und zusätzlich noch ein Rücklicht beschädigt. Der Sachschaden dürfte bei knapp 1000 Euro liegen. Der Polizeiposten Laufenburg ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise (Telefon 07763/9288-0).