Murg VfB Murg kann sich auf seine treuen Mitglieder verlassen

Faustball wurde von Fußball und Co. längst in die Reihe der Randsportarten verdrängt. Das tut dem Tatendrang der Aktiven aber keinen Abbruch. Dafür ist der VfB Murg das beste Beispiel. Vor allem kann sich der Verein auf seine treuen Mitglieder ohne Umschweife verlassen.

Faustball ist in Deutschland eine Randsportart. Der VfB Murg kann sich dennoch über eine stabile und kontinuierlich treue Schar von Spielern freuen. An Turniermöglichkeiten mangelt es, dank der Grenzlage, nicht. Nur im Bezirk Südbaden wird Faustball seltener gespielt. Im Murger Verein selbst ist Kontinuität mit das Geheimnis des Erfolgs. Das zeigte sich bei der jüngsten Hauptversammlung nicht nur daran, dass der komplette Vorstand wiedergewählt wurde. Es gab auch zehn Ehrungen für langjährige Vereinszugehörigkeit.

Für zehn Jahre Zugehörigkeit zum VfB Murg wurden Beate und Wolfgang Fürst geehrt. Seit 20 Jahren dabei sind Christof Beckmann, Hubert Haiss, Frank und Sigrun Hammel sowie Adrian, Kirsten, Michael und der Vorsitzende Torsten Karle. Dem zweiten Vorsitzenden Rainer Gottstein oblag dabei die Aufgabe der Ehrungen, „die doch von Konstanz und Treue zum Sport zeugen“.

Die Familienbande und lange Freundschaften sind Garanten für das sichere Fortbestehen des Faustballsports in Murg. Das urdeutsche Spiel wird hier sportlich ambitioniert gepflegt. Torsten Karle hat als Vorsitzender des VfB Murg kein Problem, sich auch zur Tradition der Sportart zu bekennen. Faustball wurde schon gespielt, als der Fußball noch englisch-oval war. Im deutschsprachigen Raum und den klassischen Auswanderungsländern deutscher Migranten war Faustball das Mannschaftsspiel par excellence. Heute haben Fußball und Co. dem Faustball weitgehend den Rang abgelaufen. Doch das tut der Begeisterung der 47 Mitglieder im Murger Verein keinen Abbruch.

Schon in den 50-er Jahren gab es in Murg Faustballer, die teils sogar bei den deutschen Jugendnationalmannschaften aktiv waren. Seit 1994 ist Faustball in Murg eigenständig im VfB organisiert. „Sehr konstant und übersichtlich familiär geführt“ wird der Verein, so Karle. Es gebe einen harten Kern, die sportliche Bilanz für die vergangene Saison war dagegen nach Eigeneinschätzung von Karle „durchwachsen gewesen“, auch weil einige junge Erwachsene wegen ihres Studiums nicht einsetzbar sind. Die Turnierteilnahmen orientieren sich an den Angeboten. "2016 war topp, 2017 eher mittelmäßig", lautete auch das Fazit der Spielbetriebsleiterin Eva Gottstein.

Das sportliche Miteinander im Training wird im Winter immer mittwochs in der Murgtalhalle gepflegt, ansonsten wird auf dem Faustballplatz in der Königsbergstraße trainiert. Ein zünftiger Vereinsausflug unterm Jahr und eine Weihnachtsfeier dürfen aber auch nicht fehlen. Finanziell steht der Verein weiterhin gut da. Auch die Neuanschaffung von einheitlichen Trikots und Trainingsanzügen war problemlos zu stemmen, wie Kassiererin Susanne Thomann in ihrem Rechenschaftsbericht festhielt.

Sportlich „trudeln die Einladungen für Turniere derzeit ein“, gab Karle einen Ausblick für das Jahr. Frick, Erzingen und Endingen sind beim VfB Murg gesetzt und noch hoffen die Sportler auf weitere im Bezirk Südbaden. „Da ist es mau geworden“, so Karle. Aber in der Schweiz ist Faustball weiterhin stark vertreten.

Der VfB Murg hat sich dem Faustball verschrieben. 47 Mitglieder sind im Verein. Trainingszeiten sind mittwochs ab 18.30 Uhr. Weitere Infos unter www.vfb-murg.de