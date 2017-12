Oberhof Vergessene Kerze sorgt für Brand

Rauchmelder warnt Bewohnerin im Murger Ortsteil Oberhof.

10000 Euro Sachschaden entstanden bei einem durch eine brennende Kerze ausgelösten Brand in Oberhof. Am Mittwochabend wurde eine Bewohnerin durch einen Rauchmelder auf einen Brand im Erdgeschoss des Hauses aufmerksam. Die Wohnung war schon vollständig verraucht. Durch die umgehend verständigte Feuerwehr konnte das Feuer schnell bekämpft werden. Eine angezündete und dann vergessene Kerze auf einem Fensterbrett hatte den Brand verursacht, der sich auf das Fenster ausbreitete. Das Fenster wurde durch den Brand zerstört, die Wohnung durch Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Murg war mit sechs Fahrzeugen im Einsatz.