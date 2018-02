Murg VHN-Narrentreffen: So schön war der Zunftabend

VHN-Narrentreffen: So schön war der Zunftabend

Die Narrenzunft Murg hat sich beim VHN-Zunftabend als perfekter Gastgeber gezeigt. Neben vielen spritzigen Auftritten löste auch Bürgermeister Adrian Schmidle seine Strafe von der Bürgermeisterabsetzung ein. Zudem wurden zahlreiche Mitglieder geehrt.

Murg – Zum großen Zunftabend der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte (VHN) lud die Narrenzunft Murg am Samstagabend in die Murgtalhalle ein. Zeitgleich fand das Guggenbeben in Narrendorf auf dem Bürgerplatz statt. Ein buntes Programm führte durch den Abend und für die musikalische Unterhaltung zwischen den Aufführungen sorgte die Band "Sunflower".

Nach dem Einlauf der Murger Narrenzunft unter der Begleitung des Fröscheloch-Echos freuten sich Narrenpräsident Roland Ebner und sein Vize Wolfgang Büttner, langjährige Mitglieder der Zunft mit Urkunde, Orden und Ehrennadel zu würdigen. Für 40 Jahre Narrenzunft Murg wurde Joachim Hilpert geehrt. "Du bist eine treue Seele und bei Auftritten, will ich jetzt mal so sagen, eine Rampensau", stellte Präsident Roland Ebner lachend fest. Für 30 Jahre wurde Narrenpolizistin Beatrix Lüthe ausgezeichnet. "Du bist die erste Narrenpolizistin, die beim Elferrat mitläuft und wenn ich an deine damalige Bewerbung denke, muss ich jetzt noch schmunzeln." Für 20 Jahre Vereinstreue wurden Diana Stenzel, Katja Schöpflin und Organisations-Chef Benjamin Schwarz ausgezeichnet, für zehn Jahre Fährigeist Patrik Rüdiger und Oberhelgeringer Maidle Nina Karle.

Musik und Tanz gab es anschließend beim Zunft- und Brauchtumsabend auf der Bühne zu sehen, durch den Abend führte Zeremonienmeister Johannes Dietrich. Zu den Höhepunkten zählte der Auftritt von Narrengötti, Schirmherr und Bürgermeister Adrian Schmidle, der seine Strafe der Bürgermeisterabsetzung im Januar einlöste. Diese sah vor, das Schmidle mit allen anwesenden ehemaligen Narrengöttis den fast 150 Jahre alten Narrenmarsch auf der Bühne zum Besten gab und das Lied auf der Trompete begleitete. Gesagt getan, und so sangen elf ehemalige Narrengöttis an diesem Abend das Lied und der aktuelle Götti wurde vom ehemaligen Götti Harry Wittmann auf der Trompete begleitet.

Tänzerisch wurde es bei den Auftritten vom Turnverein Murg, der Garde Todtmoos und der Garde Görwihl. Die Mädels fegten bei flotter Musik über die Bühne und jede einzelne Gruppe kam um eine Zugabe nicht herum. Für eine bebende Bühne sorgten dann die Guggen-Brass-Band, die Ryburger Gugger, das Sumpfernie Orchester Öflingen und die Tambouren. Ihr Häs und vor allem ihre Karbatsche (Peitsche) stellten die Villinger Brigachblätzle vor.

Draußen im Narrendorf ging die Post ab. Rund 1000 Besuchern feierten beim Guggenbeben den Auftritt von neun Guggenmusiken aus der Region. Beim Auftritt des Fröscheloch-Echos wurden beim Einlauf bunte Bengalos gezündet und zum Abschluss ihres Auftrittes gab es dann ein Feuerwerk.