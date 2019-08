von Brigitte Chymo

Im neu konstituierten Murger Gemeinderat ist Timo Strasser eines der fünf neuen Gesichter am Rats-tisch. Der 46-Jährige schaffte für die Freien Wähler und mit 1736 Stimmen den Sprung in die Bürgervertretung. Bemerkenswert ist, dass Strasser auch auf Anhieb zum ersten Bürgermeisterstellvertreter gewählt wurde.

Erfahrungen in Kommualpolitik

Aber ein echter Neuling in der Kommunalpolitik ist der Niederhöfer eben doch nicht. Strasser ist seit 2009 für die Freien Wähler im Ortschaftsrat Niederhof und seit 2014 auch stellvertretender Ortsvorsteher. Zudem engagiert sich der geschäftsführende Gesellschafter der Strasser OHG seit 2017 im Gewerbeverein Murg und ist seit 2011 auch deren Vorsitzender.

Laufenburg So klappt es in der Schleuse beim Kraftwerk Laufenburg Das könnte Sie auch interessieren

Überhaupt ist Strasser bekennender Vereinsmensch. Für den RSV Niederhof fuhr er schon Radrennen, saß beim Musikverein Niederhof zehn Jahre lang am Schlagzeug und ist auch Gründungsmitglied des Fröscheloch-Echos. Als Zugführer war er außerdem beim THW Laufenburg aktiv. „Ich bin bis heute zumindest Passivmitglied in fast allen Vereinen“, so Timo Strasser.

Murg Murg rollt auf zwei Rädern Das könnte Sie auch interessieren

Als Grund für seine Kandidatur für den Gemeinderat nennt Strasser: „Ich will etwas bewegen und ich engagiere mich gerne für andere.“ Als Vorsitzender des Gewerbevereins habe er außerdem den Blick auf die Gesamtgemeinde. Ein anderer Beweggrund war für Strasser: „Es ist wichtig, dass auch Unternehmer im Gemeinderat sind.“ Er spricht sich klar gegen eine Erhöhung der Gewerbesteuer aus: „Es ist wichtig, die Unternehmen in der Gemeinde zu halten.“ Sein Motto ist: „Nit wit laufe, z‘Murg ikaufe.“ Als Kenner der Vereine sind ihm auch deren Belange und ganz besonders deren Jugendarbeit wichtig.

Neue Bauplätze als Ziel

Konkrete Zielvorgaben der kommunalpolitischen Arbeit der nächsten Zeit sind für Timo Strasser die Fertigstellung der Murger Mitte und die Schaffung von Bauplätzen: „Wir brauchen Bauplätze“, verweist Strasser auf die große Nachfrage in der Gemeinde. Aber er sieht Potenzial, zum Beispiel in Form von Baulücken. Zum Luftholen zwischen beruflicher Arbeit und Kommunalpolitik hält sich Strasser gerne in seinem Garten auf oder fährt mit seinem E-Bike ins schöne Murgtal.