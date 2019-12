von sk

Eine Unfallflucht mit hohem Sachschaden ereignete sich in der Nacht zum Dienstag, 3. Dezember, in Murg. Ein Geschäftswagen war auf dem Parkplatz Am Bürgerplatz, nördlich der Murgtalhalle, über Nacht abgestellt. Am Morgen war die komplette rechte Beifahrerseite an dem VW beschädigt. Nach Spurenlage muss ein silbernes oder graues Fahrzeug gegen den VW gestoßen sein. Der Sachschaden liegt bei mindestens 6000 bis 7000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte beim Polizeiposten Wehr, Telefon 07762/ 8078-0, melden.