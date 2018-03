Murg Unfall mit einem Leichtverletzten auf der L 154

Die L 154 befuhr von Laufenburg kommend in Richtung Murg am Dienstag um kurz vor 14.00 Uhr ein 73 Jahre alter Mann mit seinem Citroen Kleintransporter. Die Fahrt endete für ihn unglücklich.

Aus Folgen der Unachtsamkeit kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und landet nach einem Aufprall gegen einen Laternenpfahl auf der Seite liegend auf dem Privatgelände einer Spedition. Der Fahrer musste von der Freiwilligen Feuerwehr Murg, die mit 20 Mann angerückt war, aus dem Auto befreit werden. Neben den First Responder war auch das DRK vor Ort, welche den Mann mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Waldshut brachten. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10000 Euro, es musste abgeschleppt werden. Die Straße wurde zeitweise einseitig gesperrt.