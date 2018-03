Niederhof Unechte Teilortswahl in der Gemeinde Murg auf der Kippe

Die Ortsteile Niederhof und Oberhofen wollen die unechte Teilortwahl abschaffen. Hänner ist dagegen. Der Murger Gemeinderat wird Montag, 9. April, endgültig entscheiden.

Die Weichen für ein Aus der unechten Teilortswahl in der Gemeinde Murg sind gestellt. Nach dem Ortschaftsrat Oberhof sprach sich auch Niederhof in seiner Ortschaftsratsitzung am Dienstagabend für die Abschaffung der unechten Teilortswahl aus. Lediglich Hänner hatte gegen eine Abschaffung gestimmt. Nun ist es am Murger Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Montag, 9. April, endgültig zu entscheiden.

Unechte Teilortswahl rückläufigDie unechte Teilortswahl war 1973 in den Eingemeindungsverträgen in Baden-Württemberg festgeschrieben worden, ist inzwischen aber ein Auslaufmodell. Hatten 1989 noch 680 Gemeinden die unechte Teilortswahl, waren es 2014 nur noch 438 Gemeinden. Ein kompliziertes Wahlverfahren aus dem relativ viele ungültige Stimmen resultieren und die immer schwierigere Kandidatensuche sind mit Hauptkriterien dafür, dass in Gemeinden mit unechter Teilortwahl ein Umdenken stattfindet.

19 Sitze im Murger RatIn der Gemeinde Murg ist aufgrund der unechten Teilortswahl folgende Sitzverteilung festgezurrt: Murg hat zehn Sitze, Niederhof vier Sitze, Oberhof hat zwei Sitze und Hänner drei Sitze. Das macht in der Summe 19 Sitze. Aufgrund jeweils einem Überhangmandat für Oberhof und Hänner hat der Gemeinderat aktuell 21 Sitze.

Nicht zeitgemäßFällt die unechte Teilortswahl, fallen auch die jeweils garantierten Sitze, und es kommen tatsächlich jene Kandidaten in den Gemeinderat, die auch die meisten Stimmen haben. Dass war bisher nicht immer so: "Kandidaten mit weniger Stimmen kommen in den Gemeinderat, das ist eine Verzerrung des Wahlergebnisses", plädierte Rat Otto Frommherz (CDU) für die Abschaffung der unechten Teilortswahl, die er zudem als "nicht zeitgemäß" einstufte.

Schwierige KandidatensucheRatskollege Dieter Langendorf (FW) könnte auch weiter mit der unechten Teilortswahl leben, aber: "Meiner Meinung noch könnten wir es so belassen, aber es wird immer schwieriger Kandidaten zu finden." Die praktischen Gründe überzeugten letztlich auch Rat Timo Strasser (FW): "Ich war vorher skeptisch. Aber es ist glaub ich besser, wenn wir es abschaffen."

Ortsvorsteher immer mit am TischOrtsvorsteherin Edith Becker (FW) stellte Pro und Kontra gegenüber. Becker ist gewähltes Mitglied des Gemeinderates. Dass Ortsvorsteher grundsätzlich aber kraft Amtes mit am Ratstisch der Gemeinde sitzen, wenn auch dann in beratender Funktion, war mit ein Aus-Kriterium für die unechte Teilortwahl: "Wir haben immer einen Vertreter mit am Tisch", stellt Rat Otto Frommherz (CDU) fest. Ratskollege Andreas Amsler (CDU) gab sich ebenfalls pragmatisch: "Wenn wir das Gefühl haben nicht gut vertreten zu sein, dann muss halt der Ortschaftsrat aktiv werden."

Mehrheit für AbschaffungSechs der Räte, Otto Frommherz (CDU), Andreas Amsler (CDU), Daniel App (CDU), Uwe Baumgartner (FW) und Thomas Büche (FW) stimmten schließlich für die Abschaffung der unechten Teilortswahl. Ortsvorsteherin Edith Becker (CDU) und Dieter Langendorf (FW) enthielten sich der Stimme.

Künftig 18 GemeinderäteIn einer zweiten Abstimmung sprach sich die Mehrheit dafür aus, künftig 18 Personen in den Gemeinderat zu wählen. Die Verwaltung hatte 14 Räte vorgeschlagen. Andreas Amsler (CDU) enthielt sich der Stimme.

Der Gemeinderat in Murg wird Montag, 9. April, über die unechte Teilortswahl entscheiden. Eine qualifizierte Mehrheit, also eine Stimmer mehr als die Hälfte, müsse dafür sein, führte Hauptamtsleiter Werner Vökt aus. Vökt hatte zu Beginn der Sitzung noch einmal Fakten und Zahlen zur unechten Teilortswahl präsentiert.

