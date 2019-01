von sk

Den Spiegel eines geparkten Autos hat am Montagabend ein unbekannter Fahrzeugführer in der Hauptstraße in Murg abgefahren und ist anschließend geflüchtet. Das beschädigte Auto, ein Audi A1, war dort von 19:00 Uhr bis 20 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Eine Passantin machte die Besitzerin auf den Schaden aufmerksam. Die Reste ihres Spiegels lagen noch auf der Straße. Der Sachschaden beträgt ca. 400 Euro. Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0).