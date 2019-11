Murg (chy) Das Bestattungsinstitut Döbele ist von seinem langjährigen Standort im Murger Gewerbegebiet in die Kirchstraße 1 mitten im Ortszentrum umgezogen. Kommendes Wochenende Samstag, 23. und Sonntag, 24. November lädt das Bestattungsunternehmen zu einem Tag der offenen Tür in den neuen Geschäftsräumen ein.

Die Kirchstraße 1 in Murg war lange Jahre Adresse der Firma Elektro Dietrich, die zum Ende des Jahres 2018 ihre Pforten schloss. Ab Mitte Februar gingen dann die Handwerker im ehemaligen Ladenlokal des Erdgeschosses ein und aus. „Das Erdgeschoss wurde total entkernt, die Räume anders aufgeteilt und zusammen mit den Sanitärraumen alles komplett renoviert“, erzählt Gabriele Döbele-Kreutz, zusammen mit Vater Reinhard Döbele Geschäftsinhaber des alteingesessenen Murger Bestattungsunternehmens.

Mit 300 Quadratmetern ist die Fläche zwar etwas kleiner als am alten Standort, dafür aber passend auf die Bedürfnisse eines modernen Bestattungsunternehmens abgestimmt. Neben den Büroräumen, einem kleinen Aufenthaltsraum und Umkleideraum für die Mitarbeiter sowie dem Ausstellungsraum für Särge und Urnen und dem Besprechungsraum für die Kunden hat das Bestattungsunternehmen jetzt auch einen eigenen Kühlraum und einen Hygieneraum.

„Das ist eine große Erleichterung für uns“, so Döbele-Kreutz. Die hygienische Versorgung der Verstorbenen muss so nicht mehr auf dem Friedhof stattfinden, wo meist zu wenig oder gar kein Wasser vorhanden ist, sondern kann in dem gefliesten Raum mit Ausstattung aus Edelstahl erfolgen. Auch der Kühlraum, in dem bis zu fünf Verstorbene gelagert werden können, erspart manchen Weg.

Besonders wichtig war Gabriele Döbele-Kreutz der neue Abschiedsraum, in dem die Angehörigen in angenehmen Ambiente vom Verstorbenen Abschied nehmen können. „Die Friedhöfe sind in die Jahre gekommen, und im Winter ist es dort eiskalt“, weiß Döbele-Kreutz.

Der Abschiedsraum hat auch einen eigenen Zugang und kann auch für kleine Trauerfeiern genutzt werden. Das Abschiednehmen der Angehörigen kann auf diese Weise zeitlich sehr flexibel gehandhabt werden. Ein neues, rund 100 Quadratmeter großes Lager, das anstelle der ehemaligen Schuppen hinter dem Haus gebaut wurde, rundet den neuen Standort ab, der über eine Rampe jetzt auch barrierefrei zugänglich ist. „Alles hat geklappt, alle Handwerker sind zuverlässig gekommen“, freut sich Döbele-Kreutz über den gelungenen Umbau wie auch Umzug, der Anfang September während des laufenden Geschäfts erledigt werden musste. „Dass wir seit 15 Jahren auch eine Filiale in der Scheffelstraße in Bad Säckingen haben, hat uns die Sache erleichtert“, erzählt die Bestatterin.

Tag der offenen Tür

Am Tag der offenen Tür, Samstag, 23. November, hat das Bestattungsinstitut Döbele von 11 bis 17 Uhr geöffnet und am Sonntag, 24. November, von 11 bis 16 Uhr. Zu sehen ist an beiden Tagen auch Trauerfloristik von Gärtnerei- und Floristikfachgeschäften in der Region.