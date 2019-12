von sk

In der Nacht zum Freitag, 13. Dezember, wurde in eine Praxis in Niederhof eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu den Praxisräumen. Eine Regentonne wurde als Aufstiegshilfe genutzt. Im Empfangsbereich stahlen der oder die Täter Bargeld aus einer Kasse. Der Polizeiposten Laufenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen (Telefon 07763/9288-0).