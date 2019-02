von Christiane Pfeifer

Drei gleichberechtigte Vorsitzende werden künftig die Geschicke des SV Blau-Weiß Murg führen. Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung wurden Dietmar Zapf, Frank Mike Mutter und Christian Kaiser an die Vereinsspitze gewählt, nachdem die Mitglieder dies per Satzungsänderung möglich gemacht hatten.

Bisheriger Vorsitzender schmeißt hin

Hintergrund für die außerordentliche Sitzung und die nun gefassten Beschlüsse war, dass der bisherige Vorsitzende Jörg Höhne im November 2018 überraschend von seinem Amt zurückgetreten. „Jörg Höhne hat aus verschiedenen Gründen das Amt niedergelegt“, fasste es Murgs Bürgermeister Adrian Schmidle zusammen, ohne auf die Gründe im Einzelnen einzugehen.

Schmidle zeigte sich aber froh, dass der Verein schnell reagiert und die Nachfolge geregelt hat. Das sei gerade im Hinblick auf das bevorstehende 100-Jahr-Jubiläum des SV Blau-Weiß ein wichtiges Signal.

Vereinspräsident Armin Brutsche betonte: „Wir danken Jörg Höhne für sein jahrelanges Engagement.“ Auch der neue Vorsitzende Frank Mike Mutter sagte: „Jörg Höhne hat uns einen Verein überlassen, der sportlich und finanziell gut da steht.“

Sein Amtskollege Christian Kaiser konstatierte: „Mit der neuen Satzung bleibt der Verein flexibel, es sind bis zu vier Gleichberechtigte im Vorstand möglich.“ Die neue Satzung lässt aber auch die Möglichkeit zu, zur klassischen Regelung mit einem Vorsitzenden plus Stellvertreter zurückzukehren.

Startklar für 100. Vereinsgeburtstag

Weitere Änderungen, so Christian Kaiser, sind die Eintragung des Vereins im Vereinsregister Freiburg und die Datenschutzverordnungen. Die Ämter des Schriftführers und des Kassierers bleiben unverändert. Die neue Vereinssatzung konnte von den Mitgliedern eingesehen werden. Sie sei außerdem mit den zuständigen Behörden abgestimmt worden, so Christian Kaiser. Die 56 Anwesenden Stimmberechtigten nahmen die neue Satzung einstimmig an.

Adrian Schmidle sagte: „Ich finde es großartig, dass ihr die Verantwortung übernehmt.“ Einige wichtige Entscheidungen, wie die Reparatur des Kunstrasenplatzes oder die Entrümpelung und Renovierung des Vereinsheims stehen noch an. Der Bau eines neuen Vereinsheims sei laut Frank Mike Mutter momentan nicht geplant. Dieser wurde in der Hauptversammlung 2017 noch angekündigt.

Für die 100-Jahr-Feier gibt es derweil noch viel zu tun, so Frank Mike Mutter. So sollen weiterhin Aufräum- und Renovierungsaktionen durchgeführt werden. Es soll laut Frank Mike Mutter ein Familientag mit Aktionen werden. Armin Brutsche kümmert sich um die Chronik zum Jubiläum.