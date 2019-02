Gemeinsam blickte die Feuerwehrmusik Murg bei ihrer Hauptversammlung am Samstag im Sportheim Murg auf ein ereignisreiches Jahr 2018 zurück. Höhepunkte waren das Jahreskonzert unter dem Motto "Freiheit", das Kirchenkonzert, bei dem eine großzügige Spende an das Schulbus-Projekt des Paters Philip Omenukwa geleistet wurde, das Platzkonzert im Europa-Park Rust, die Challenge gegen die Partnergemeinde Mehun sowie die Teilnahme am Winzerfest in Döttingen (CH).

Von den 15 Kindern, die im vergangenen Sommer die Bläserklasse beendet hatten, sind sieben in die Ausbildungsgemeinschaft Murg-Niederhof übernommen worden. Zusätzlich haben sich weitere fünf Kinder für eine Instrumentalausbildung angemeldet. Somit sind derzeit 14 Kinder in Ausbildung. Im vergangenen Jahr haben Christof Giegrich am Waldhorn und Jannik Bäumle an der Posaune erfolgreich das bronzene Leistungsabzeichen absolviert und konnten bei der Hauptversammlung in den Verein aufgenommen werden.

Dirigent formuliert Ziele

Dirigent Robert Rüegsegger fand einige lobende Worte für seine Musikantinnen und Musikanten: "Unser langfristiges Ziel ist es, die Notentexte farbiger werden zu lassen. Dem sind wir 2018 ein gutes Stück näher gekommen." Auch Gemeinderat Roland Baumgartner dankte als Vertreter der Kommune für das "rege Vereinsleben" der Feuerwehrmusik. Er freute sich, dass diese Murg im vergangenen Jahr weit über die Gemeindegrenzen hinaus repräsentieren konnte.

Sommerhitparade mit Niederhof

Die gute Zusammenarbeit der Musiker spiegelte sich auch bei der fast 85 prozentigen Anwesenheit in den Proben wieder. Als beste Probenbesucherin mit keiner verpassten Probe wurde Alexia Sommer ausgezeichnet. Der Vorsitzende Michael Bäumle dankte allen Mitgliedern für ihren Einsatz im Vereinsjahr 2018 und hob außerdem Sabrina Kurz für ihr jahrelanges und unentgeltliches Engagement in der Jugendausbildung heraus. Mit Blick auf das neue Vereinsjahr darf sich die Feuerwehrmusik Murg auf eine gemeinsame Sommerhitparade mit dem Musikverein Niederhof freuen. Als großer gemeinsamer Ausflug ist das Frühlingsfest in Nürnberg geplant. Langfristig spart die Feuerwehrmusik Murg auf eine neue Uniform, die in den Jahren 2020/2021 angeschafft und präsentiert werden soll.