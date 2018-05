Der musikalische vorgeschmack des Stimmen-Festivals in Lörrach, die Stimmen on Tour, machen wieder Halt im Café "Verkehrt" in Murg Oberhof. Am 13. Juli treten die US-amerikanische Sängerin Becca Stevens und der schottische Sänger Kenny Anderson auf.

Bereits zum fünften Mal gehen talentierte Künstler durch die Region mit ihren Stimmen on Tour, um für einen musikalischen Vorgeschmack des Stimmen-Festivals in Lörrach zu sorgen. In diesem Jahr touren die US-amerikanische Folk- und Jazzmusikerin Becca Stevens sowie der schottische Sänger und Songwriter King Creosote durch Frankreich, Deutschland und die Schweiz. Am Freitag, 13. Juli, machen die beiden Künstler im Rahmen der "Stimmen on Tour" Konzerte auch im Café "Verkehrt" Halt.

Das Café "Verkehrt" ist auch dieses Jahr einer der insgesamt sechs Spielorte der beiden Künstler. Die Zusammenarbeit des Stimmen-Festivals sowie der Hotzenwälder Kleinkunstbühne (HKKB) findet bereits zum dritten Mal in Folge statt und ist laut Till Erb von der HKKB "eine tolle Möglichkeit, damit hochgradig begeisternde Künstler im Café "Verkehrt" auftreten können". Und dass die diesjährigen Acts begeistern können, lässt sich aus ihrer musikalischen Laufbahn herauslesen.

Die US-amerikanische Folk- und Jazzsängerin Becca Stevens trat bereits 2017 beim Lörracher Stimmen-Festival im Rosenfelspark als Support von Jacob Collier auf und begeisterte die anwesenden Massen. Mit ihrer energischen und hellen Stimme kreiert sie eine Mischung aus Jazzmusik, Songwriting sowie experimentellen Pop.

Die Künstlerin beherrscht nicht nur ihre außergewöhnliche Stimme, sondern auch diverse Instrumente wie Gitarre, Ukulele und Charango. Die "New York Times" beschreibt die junge Musikerin als "New Yorks bestgehütetes Geheimnis". In ihrem neuesten Programm "Regina" beschäftigt sich Stevens mit unterschiedlichen Frauenstimmen von Ophelia, Elizabeth I. oder auch ihrer eigenen Großmutter.

Kenny Anderson, alias King Creosote, ist ein schottischer Sänger und Songwriter aus Fife. Mit Jon Hopkins und der gemeinsamen Kollaboration "Diamond Mine" wurde der Künstler bereits für den Mercury Prize und den "Scottish Album of the Year Award" nominiert. Harfen, Dudelsäcke und Kammer-Rock machen den besonderen Klang seiner Musik aus. Bis heute veröffentliche King Creosote bereits über 40 Alben und geht mit seinem aktuellen Werk "Astronauts Meets Appleman" auf Tour des Festival Prologs.

Die Vorbereitungen der Stimmen on Tour-Konzerte laufen bereits jetzt schon an. "Die Techniker des Stimmen-Festivals übernehmen die Arbeit mit dem Ton. Wir kümmern uns um die Werbung und Verpflegung der Künstler", erklärt Till Erb. Dieses Jahr wolle man zusätzlich genauer auf die Besucheranzahl achten und für ausreichend Steh- und Sitzplätze sorgen.

"Letztes Jahr waren wir komplett überfüllt und wir möchten die Kommunikation verbessern, wenn das Café bereits komplett gefüllt ist", so Erb. Auf ein volles Café "Verkehrt" und talentierte Acts können sich die Besucher also am Freitag, 13. Juli, um 20 Uhr freuen. Der Eintritt zu den Stimmen on Tour-Konzerten ist kostenlos.

Auftritte in drei Ländern

Die Konzerttermine von "Stimmen on Tour":

Sonntag, 8. Juli, Saint-Louis, Fondation Fernet-Branca (F), 12 Uhr.

Saint-Louis, Fondation Fernet-Branca (F), 12 Uhr. Montag, 9. Juli, Freiburg, Babeuf, "Kneipe im Stühlinger" (D), 20 Uhr.

Freiburg, Babeuf, "Kneipe im Stühlinger" (D), 20 Uhr. Donnerstag, 12. Juli, Liestal, Kulturhotel "Guggenheim" (CH), 20 Uhr.

Liestal, Kulturhotel "Guggenheim" (CH), 20 Uhr. Freitag, 13. Juli, Murg-Oberhof, Café "Verkehrt" (D), 20 Uhr.

Murg-Oberhof, Café "Verkehrt" (D), 20 Uhr. Sonntag, 15. Juli, Lörrach-Brombach, Werkraum Schöpflin (D), 11 Uhr.

Lörrach-Brombach, Werkraum Schöpflin (D), 11 Uhr. Montag, 16. Juli, Binzen, Rathaus Innenhof (D), 20 Uhr.

An allen Spielorten ist der Eintritt frei.