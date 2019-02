Das Kinderheim Doll ist in Murg nicht die einzige soziale Einrichtung, der die Vorgaben der Landesheimbauverordnung zu schaffen machen. Auch das St. Vinzentiushaus hadert mit einigen der neuen Bestimmungen. Vinzentius-Heimleiter Martin Rufle hat deshalb am Freitag eine Petition gestartet. Sie hat zum Ziel, verpflichtende Auflagen in Soll-Bestimmungen zu ändern. So soll den Fachbehörden vor Ort mehr Spielraum bei ihren Entscheidungen gegeben werden.

Offener Brief an den Minister

"Die 'Verbesserung der Wohnqualität' darf nicht dazu führen, dass ein Heim in finanzielle Not gerät oder gar schließen muss", schreibt Rufle in einem offenen Brief an Sozialminister Manne Lucha. Der Heimleiter des St. Vinzentiushauses bezieht sich dabei auf das Kinderheim Doll, dessen Leitung am 8. Februar erklärt hatte, die Einrichtung zum 31. August schließen zu müssen, weil sie unter den Auflagen der Heimbauverordnung nicht rentabel betrieben werden könne.

Auch für das Vinzentiushaus bringe die Einhaltung der Verordnung zusätzliche Kosten, so Rufle. "Im besten Fall bedeutet dies 'nur' eine

Verteuerung des Pflegeplatzes, was für Betroffene und Angehörige zu

einem finanziellen Problem führen kann." Wenn aber als Konsequenz die

Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben sei und das Heim geschlossen

werden müsse, bedeutet dies für die Bewohner eine menschliche Tragödie.

Rufle führt Vorschriften an, die aus seiner Sicht für viele Bewohner des St. Vinzentiushaus keinen Sinn machen: So müsse jede Wohngruppe über eine Küche verfügen. "Für Menschen mit Demenz bringt eine Küche zur individuellen Nutzung nichts, weil sie diese nicht selbständig nutzen können", sagt Rufle. Das vorgeschriebene Pflegebad hält er für nicht mehr zeitgemäß, weil es nicht mehr genutzt und durch Duschen ersetzt werde.

Ines Bauernfeind, die Leiterin des Kinderheims Doll, ghet davon aus, dass ihre Einrichtung für behinderte Menschen Ende August schließen muss. Bild: Marion Rank | Bild: Rank, Marion

Der Geschäftsführer des St. Vinzentiushauses hat deshalb eine Petition gestartet, die verpflichtenden Auflagen der Heimbauverordnung in Soll-Auflagen zu ändern. Die Aufsicht über die Einrichtung führenden Fachbehörden vor Ort könnten dann "bedarfsgerecht entscheiden", so Rufle.

Caritasverband begrüßt Verordnung

Der Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg, dem das St. Vinzentiusheim als katholische Einrichtung angehört, begrüßt die Landesheimbauverordnung von deren Anliegen her. "Wohl wissend, dass es gerade für kleinere Träger eine Herausforderung bedeuten kann, das alles umzusetzen", erklärt Caritas-Sprecher Thomas Maier. Es gebe die Möglichkeit, Ausnahmegenehmigungen zu beantragen.

Übergangsregelung bis zu 25 Jahre

Darauf verweist auch das Ministerium auf seiner Homepage. Heime mit weniger als 15 Plätzen hätten im Rahmen der sogenannten Erprobungsregelung die Möglichkeit, Ausnahmen von den Vorgaben zu beantragen. Außerdem könne in besonderen Fällen die seit 2009 geltende Übergangsregelung auf bis zu 25 Jahre verlängert werden: "Eine Verlängerung ist insbesondere dann möglich, wenn dies für die Refinanzierung betriebsnotwendiger Investitionen notwendig ist."

Die Petition des Vinzentiushauses liegt in vielen Geschäften aus und steht auf der Online-Plattform:

https://www.openpetition.de/petition/online/aenderung-der-landesheimbauverordnung