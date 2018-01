Bad Säckingen Sportanglerverein Murg-Laufenburg ehrt langjährige Mitglieder

Der Sportanglerverein Murg-Laufenburg zieht positive Bilanz. Die Angler meistern mit Fischzählung ein großes Projekt im Vorjahr.

Murg/Laufenburg (mdc) "Das Fischerfest am Eisweiher im letzten Jahr war mit Abstand das beste, das wir jemals hatten", so Hans-Jürgen Kirschnick, Vorsitzender vom Sportanglerverein Murg-Laufenburg an der Hauptversammlung. Nach kleinen Änderungen zu den Jahren zuvor, war der Verein sehr zufrieden mit dem Ablauf und den Einnahmen. Statt Bedienungen gab es ein neues Bonsystem und zum ersten Mal wurden Einwegteller eingesetzt. Das hat sich als sehr positiv herausgestellt und so werden sie es für das nächste Jahr beibehalten. Ein großes Projekt für die Sportangler war 2017 die Fischzählung, bei dem jeden Tag Arbeitsstunden an den Zählstationen abgeleistet wurden.

Groß war die Freude beim Vorsitzenden, als er die Ehrungen für langjährige Vereinstreue durchführen konnte. Für 40 Jahre Sportanglerverein Murg-Laufenburg wurde Brita Dehne mit einer goldenen Ehrennadel, einer Urkunde und einem Präsent ausgezeichnet – ebenso Edwin Waibel. Für 20 Jahre Vereinstreue wurde mit einer goldenen Ehrennadel, einer Urkunde und einem Präsent Herbert Ebner geehrt. Zehn Jahre sind Ursula und Harald Lauber bereits im Verein. Dafür hielten sich in Abwesenheit die silberne Ehrennadel.

Ein geschäftiges Jahr liegt hinter den Anglern. Durch den Obolus der Fischzählung und dem sehr gutem Fischerfest konnte Kassierer Uwe Bär ein Plus in der Vereinskasse verkünden. Die Fangstatistik 2017 präsentierte Gewässerwart Waldemar Gerspach. Aus dem Rhein konnten im gesamten 90 Fische mit 92,5 Kilo und aus dem Thimosweiher 148 Fische mit 135 Kilo geangelt werden. Jedes Jahr werden neue Setzlinge in die verschiedenen Gewässer von den Anglern eingesetzt und so waren es im Vorjahr 300 Kilo Karpfen und drei Kilo Aal in den Thimosweiher, 6000 Forellensetzlinge in den Murgbach, 2000 ins Rotenbächle und 2000 in die Wühre. Jugendwart Christian Letfuß berichtete über die Jugendabteilung und ihre Aktivitäten. Zehn Jungangler sind mit dabei und mit ihnen wurden im vergangenen Jahr zweimal Schnupperfischen angeboten. "Wir stehen mit befreundeten Angelvereinen in Kooperation und so treffen wir uns zum gemeinsamen Angeln oder auch um spezielle Dinge wie Knoten zu üben". Auch ein Seniorenangeln bietet der Verein an, bei dem aber jeder herzlich willkommen ist. "Anschließend haben wir gegrillt, leider nur Würstle und keine Fische", so der stellvertretende Vorsitzende Andre Lauber.

Der Verein

Der Sportanglerverein Murg-Laufenburg wurde 1958 gegründet und hat aktuell 107 Mitglieder. Vorstand ist Hans-Jürgen Kirschnick, sein Stellvertreter Andre Lauber.

