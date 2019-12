von Susanne Kanele

Obwohl es inzwischen ruhiger geworden ist um das Heim Hella Doll in Murg, arbeitet der Betrieb in verkleinerter Form weiter. „Es sind noch sechs Bewohner bei uns“, erklärt Ines Bauernfeind, die Heim-Geschäftsführerin und Tochter der Heimgründerin Hella Doll. Mit diesen sechs Bewohnern seien zumindest noch die Personalkosten für den Betrieb des Heims für Menschen mit Behinderungen abgedeckt. „Für alles andere greifen wir auf unser Erspartes zurück und sind auch noch auf Spenden angewiesen“, sagt Bauernfeind weiter.

Diesem Wunsch nach Spenden sind jetzt auch August Holzmann und Gerhard Kaiser von der Seniorengruppe des Schwarzwaldvereins Bad Säckingen nachgekommen. Bereits seit vielen Jahren runden die Mitglieder bei Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln den Betrag auf und spenden das Geld dann jedes Jahr vor Weihnachten einem sozialen Zweck. „In der Gruppe beraten wir dann, wer das Geld bekommen soll“, berichtet Holzmann. Auch private Spenden der Mitglieder sind mit dabei. So haben August Holzmann und Gerhard Kaiser jetzt im Namen des Schwarzwaldvereins einen Betrag von 220 Euro an Ines Bauernfeind übergeben. Dieses Geld fließt in den Spartopf, um auch weiterhin das tägliche Leben der Bewohner zu sichern.

Heim soll geschlossen werden

Eigentlich sollte die Einrichtung bereits seit August dieses Jahres geschlossen sein, weil es die Vorgaben der 2009 vom Land Baden-Württemberg erlassenen Heimbauverordnung nicht erfüllen kann. „Dazu fehlen uns einfach die finanziellen Mittel“, erklärt Ines Bauernfeind ein weiteres Mal. Zur Erfüllung der Vorschriften wären umfangreiche Umbauarbeiten nötig, denn unter anderem sehen die Vorschriften Duschen im Wohnbereich der Bewohner vor sowie Einzelzimmer.

Bereits seit 1954 arbeitet die von der Kinderkrankenschwester Hella Doll gegründete Einrichtung in der Murger Rheinstraße, in der mehrfach schwerstbehinderte Personen im Alter von sechs bis 51 Jahren betreut werden. Einige Bewohner kamen bereits als Kinder in die Einrichtung und leben bis heute dort. Diese Tatsache macht es unter anderem auch so schwer, die Bewohner in anderen Einrichtungen unterzubringen. „Für sie ist das seit Jahrzehnten ihr Zuhause“, sagt die Heim-Geschäftsführerin. Doch die Einrichtung ist weiter auf der Suche nach alternativen Plätzen für die restlichen sechs Bewohner.