von Werner Probst

Viele freudige Gesichter sah man am gestrigen Donnerstagmorgen, als mit dem symbolischen ersten Spatenstich die Arbeiten am Baugebiet „Auf Leim“ begonnen haben. Insgesamt 45 Bauplätze für Einfamilienhäuser und fünf Bauplätze für einen Mehrgeschosswohnungsbau wird das rund vier Hektar große Baugebiet umfassen.

Bürgermeister Adrian Schmidle oblag es, die Vertreter der bislang an der Planung Beteiligten und die Vertreter der in Arbeitsgemeinschaft bauausführenden Tiefbaufirmen zu begrüßen. „Das ist ein denkwürdiger Tag“, sagte der Rathauschef, denn in den zwölf Jahren seit seinem Amtsantritt sei er dabei, ein Baugebiet in Murg zu schaffen. Nun gehe sein Wunsch in Erfüllung. „Wir wollen Wohnraum schaffen, der auch bezahlbar ist“, sagte Schmidle.

Hochspannungsleitungen kommen weg

Derzeit habe man eine Liste mit über 200 Interessenten, die an einem Baugrundstück interessiert sind. Zu seinen großen Freuden gehöre aber auch, dass die derzeit noch über das Baugebiet hinweggehende 110 kV-Hochspannungsleitung von Gurtweil nach Schwörstadt abgerissen und auf das Gebiet entlang der Autobahn verlegt wird. So werden die zu bebauenden Grundstücke mit dem herrlichen Blick auf das Schweizer Jura noch attraktiver werden, sagte der Rathauschef.

Wärmeversorgung durch eigenes Netz

Nach dem Norbert Schulz vom gleichnamigen Vermessungsbüro in Laufenburg erklärt hatte, dass nunmehr auch die Einspruchsfrist abgelaufen sei, erklärte Projektleiter Frank Lorkowski von der LBBW Immobilien KE die Einzelheiten zum Projekt. So ist geplant, die Wärmeversorgung durch ein innovatives Kaltes Nahwärmenetz bereitzustellen und auch mit Glasfaserleitungen auszustatten.

Erschließungsarbeiten werden aufwendig

Die Erschließungsarbeiten werden durch eine Arbeitsgemeinschaft der Firmen Schleith Waldshut, Weber Laufenburg und Schmid aus Schwörstadt durchgeführt. Die Erschließungsarbeiten werden sehr aufwendig sein. So werden etwa 12 000 Kubikmeter Erde bewegt werden müssen. Bis etwa Herbstende nächsten Jahres sollen die Erschließungsarbeiten abgeschlossen sein.

Wolfgang Eckert vom Ingenieurbüro IBB in Schwörstadt, der Planer der Erschließungsanlagen, meinte, dass mit den ersten Arbeiten alsbald begonnen werde, denn die Schächte seien schon bestellt.

Projektleiter Frank Lorkowski lobte die bisherige gute Zusammenarbeit mit der Kommune und den übrigen Planungsbeteiligten, ehe zum Spaten gegriffen wurde um symbolhaft mit den ersten Tiefbauarbeiten zu beginnen und Bürgermeister Adrian Schmidle in den bereitstehenden Bagger stieg und die Schaufel ins Erdreich setzte.

Bürgermeister Adrian Schmidle zeigte sein Können beim Spatenstich auch als Baggerfahrer. | Bild: Werner Probst

Mit einem gemeinsamen Umtrunk im Rathaus wurde der Spatenstich beendet.