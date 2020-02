Am Samstag und Sonntag fand in der Murgtalhalle in Murg zum vierten Mal das Jugend-Fußballturnier von SV BW Murg und dem SV Niederhof, in Zusammenarbeit mit Intersport May, statt. Zahlreiche Eltern, als auch andere Fußballinteressierte, verfolgten die Spiele von der Tribüne aus.

Haushohe Siege

Nach dem Motto „Früh übt sich, wer mal Fußballmeister werden will“, spielten am Samstag ab 10 Uhr die Bambinins (Jahrgang ab 2013) der sechs Mannschaften, FC Tiengen, VfB Waldshut, JFV Region Laufenburg, SV Niederhof und SV BW Murg 1 und 2. Obwohl die Spieler erst sechs oder sieben Jahre alt waren, ging es bei den Begegnungen ganz schön zur Sache. So erzielte der FC Tiengen zum Beispiel haushohe Siege. Zwei ihrer Spiele endeten mit 7:0 und 9:0. Die Turnierleitung hatten am Vormittag Oliver Fürst und Uwe Kammerer inne. Es folgten am Nachmittag die Spiele der F-Jugend (Jahrgang 2011/12), bei der sich die Mannschaften SV BW Murg, SV Niederhof, SV Albbruck, FC Möhlin-Riburg (CH) und JFV Region Laufenburg 2 und 4 in zwei Gruppen gegenüber standen.Sowohl bei den Bambinis, als auch bei der F Jugend ging es vor allem darum, den Spaß am Fußball bei den Kinderm zu fördern. Es fand keine Wertung der Spiele statt.

Laufenburg-Binzgen Vereine sorgen bei den bunten Abenden in Laufenburg-Binzgen für gute Stimmung Das könnte Sie auch interessieren

Am Sonntag dann, ebenfalls ab 10 Uhr, ging es bei der E-Jugend (Jahrgang 2009/10) und D-Junioren (Jahrgang 2007/08) dann schon zur Sache: Zunächst spielten die E2-Junioren der SG Murgtal, des FC 08 Bad Säckingen, JFV Region Laufenburg , der FC Wehr, der FC Frick und die SG Rot-Weiß Weilheim, gegeneinander, gefolgt am Nachmittag, durch die E1-Junioren mit den Mannschaften der SG Murgtal, dem FC 08 Bad Säckingen, dem JFV Region Laufenburg 1 und 2 , dem FC Zell und dem VfB Waldshut. Ab 16 Uhr spielten zum Abschluss die D-Junioren mit den Mannschaften SG Murgtal 1 und 2, JFV Region Laufenburg, FC Dachsberg, FC Steinen-Höllstein 1 und FC Tiengen. Die Sieger der jeweiligen Altersklassen erhielten Preise der Firma May, sowie Spiel- und Trainingsbälle. Außerdem bekamen alle teilnehmenden Kinder ein Turniershirt.