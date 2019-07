Oberhof (chy) Der Musikverein Oberhof lädt kommendes Wochenende, von Samstag, 29. Juni, bis Montag, 1. Juli, wieder zu seinem traditionellen Sommerfest bei der Thimoshalle ein. Neben der Kulinarik geht es vor allem um die Musik. Am ersten Festtag werden zahlreiche Blasmusikkapellen aus der Region erwartet. Sonntag ist auch Kindernachmittag.

Am Samstag, 29. Juni, ist ab 19 Uhr (Einlass) große Sommerfest-Party mit der Kultband Popcorn. Eintritt an der Abendkasse: neun Euro. Im Vorverkauf gibt es Eintrittskarten für acht Euro beim Musik-Atelier Tiengen, Getränke Strasser Niederhof, Bürotechik H.O. Franz Bad Säckingen und bei jedem Musiker. Ein großes Musikprogramm wartet auf die Besucher am Sonntag, 30. Juni, ab 11.30 Uhr. Es spielen die Feuerwehrmusik Murg, die Trachtenkapelle Hogschür, das Jugendorchester Oberhof-Hänner, die Jugendkapelle Willaringen und der Musikverein Rotzel.

Parallel zum Musikprogramm auf der Bühne steht auch ein Kindernachmittag mit vielen spannenden Spielen auf dem Programm. Auf der Speisekarte steht leckeres Gegrilltes wie Steak und Wurst, am Sonntag zusätzlich Gyros mit Pommes. Am Montagabend gibt’s außerdem einen Wurstsalat.

Der Erlös aus der Kaffeestube mit vielen hausgemachten Kuchen wird dem Jugendorchester des Musikvereins Oberhof zugute kommen. Mit Musik geht es auch am dritten Festtag, am Montag, 1. Juli, weiter. Start ist um 18.30 Uhr mit dem Musikverein Binzgen. Das Orchester wird dann abgelöst von den Musikerkollegen des Musikveins Niederhof. Bei einem gemütlichen Beisammensein klingt das Sommerfest 2017 des Musikvereins Oberhof aus.

Die Sommerfest des Musikvereins Oberhof findet auch bei Schlechtwetter statt und wird dann in die Thimoshalle in Oberhof verlegt.