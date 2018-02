Oberhof Sie hält sich mit Lesen fit

Hilda Meier feiert am 17. Februar ihren 80. Geburtstag. Täglich liest sie den SÜDKURIER und hält sich mit dem Lösen von Kreuzworträtseln geistig fit.

Oberhof (pro) Am heutigen Samstag wird Hilda Meier, Rathausstraße 6/14, 80 Jahre alt. Die Jubilarin ist noch so fit, dass sie den Haushalt selbst besorgen kann. Wenn auch mit dem Rollator, sie ist noch täglich bei schönem Wetter auf einem Spaziergang anzutreffen. In Herrischried kam Hilda Meier auf die Welt. Sie besuchte die Volksschule und arbeitete anschließend im Haushalt einer Bäckerei. 1956 heiratete sie ihren Mann Fridolin. In Hänner konnte eine Wohnung bezogen werden. Acht Kinder brachte sie zur Welt. So war sie vielfach so beschäftigt, dass für ein Mitwirken in einem Verein keine Zeit blieb. So erklärt sie unumwunden, dass Urlaub für sie ein Fremdwort sei. Viel Zeit verbrachte sie auch im Gemüsegarten.

Nach dem Tode ihres Mannes zog Hilda Meier zum jüngsten Sohn nach Oberhof. Täglich liest sie den SÜDKURIER und hält sich mit dem Lösen von Kreuzworträtseln geistig fit. Sie freut sich, dass sie von dem im Haus lebenden Sohn und der Schwiegertochter gut betreut wird, aber auch mit der in Harpolingen wohnenden Schwester ein Ansprechpartner hat. Sie freut sich aber auch, dass sie eine große Verwandtschaft hat. So werden heute neben den Kindern, auch acht Enkel und zwei Urenkel zu den Gratulanten gehören.