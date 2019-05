von Charlotte Fröse

Angesichts des demografischen Wandels wird die Gruppe der Senioren immer größer. Davon ausgehend und in Anbetracht der Forderung, die Bedürfnisse älterer Einwohner stärker zu berücksichtigen, veranstaltete der Ortsseniorenrat Murg am Samstagnachmittag eine Podiumsdiskussion mit Vertretern der Murger Parteien.

Eigentliches Ziel war es, zu erfahren, wie sich die Parteien und der Gemeinderat künftig für die Senioren einsetzen wollen.

Die kleinen Dinge sind es

Interesse der Senioren an der Veranstaltung war groß und der Raum im Gasthaus „Engel“ in Niederhof gut gefüllt. Bereits am Anfang der Diskussion stellte sich heraus, dass den Senioren gar nicht so sehr die großen Themen unter den Nägeln brennen, sondern vielmehr sind es die eher kleinen Dinge des täglichen Lebens, die ihnen Sorgen und Missvergnügen bereiten. Die Senioren beklagten zudem, dass sie in der politischen Gemeinde kein oder zu wenig Gehör für ihre Anliegen finden und es nur wenige Möglichkeiten der aktiven Mitbestimmung in Murg für sie gebe.

Wolfgang Tritschler, der Vorsitzende des Ortsseniorenrats, der die Podiumsdiskussion moderierte, forderte diesbezüglich: „Jede Gemeinde sollte einen Senioren-Obmann haben, die Senioren sollten mitentscheiden können.“ Die Podiumsteilnehmer bejahten grundsätzlich eine Beteiligung der Senioren an der Gemeindepolitik.

Das Interesse der Senioren an der Podiumsdiskussion mit Vertretern der Murg Ortsparteien war groß. | Bild: Charlotte Fröse

Die sei jedoch wohl nur beratend möglich und es müsse dazu ein entsprechender Rahmen geschaffen werden argumentierten die Gemeinderäte. SPD-Gemeinderat Herbert Steinmeier sagte, dass der bestehende Ortsseniorenrat eigentlich ein gutes Instrument sei, um den Anliegen der Senioren nachzukommen.

Angelika Eckert betonte, dass Sorgen und Nöte der Bürger immer auch vor den öffentlichen Sitzungen des Gemeinde- wie der Ortschafträte vorgebracht werden könnten. Der Stellenwert des Pflege- und Altenheims St. Vinzentius, das unter kirchlicher Leitung steht, war hinsichtlich der Heimverordnungen ein Thema, das die Senioren interessierte.

Angelika Eckert, CDU-Ortschaftsrätin in Oberhof, und auch SPD-Gemeinderat Georg Kirschbaum sagten, dass der Gemeinde sehr viel daran gelegen sei, dass das Heim erhalten bleibt.

Beklagt wurde ferner, dass bei der Gestaltung der „Murger Mitte“ nicht auf die Bedürfnisse der Senioren Rücksicht genommen wurde. In der „Steinwüste“ mit den vielen Treppen könne sich kaum ein älterer Mitbürger und schon gar nicht mit Rollator bewegen, so der Tenor aus den Reihen der Senioren. Angesprochen wurden von den Senioren auch unbefriedigende Zustände auf den Friedhöfen und fehlende anonyme Urnengräber in Hänner.

Zu geparkte Gehwege, fehlende oder vor allem mit Rollatoren praktisch unpassierbare sowie teils schwer zu gehende Fußwege, beispielsweise durch nicht geschnittene private Hecken, sind nur einige der kleinen Sorgen der Senioren, mit denen sie sich an die Gemeinderäte mit der Bitte um Abhilfe wandten. Deutlich wurde, dass es gerade diese kleinen Dinge sind, die vielen Senioren das tägliche Leben schwer machen.

Wunsch und Wirklichkeit

Herbert Steinmeier: „Was wünschenswert und machbar ist, liegt allerdings oft weit auseinander.“ Oft seien auch dem Gemeinderat die Hände gebunden, betonte er. Zudem sei nicht der Gemeinderat, sondern das Ordnungsamt für diese Art von Beschwerden zuständig. Dort könnten diese Vorkommnisse zur Anzeige gebracht werden, erklärte Roland Baumgartner, FW-Gemeinderat und Ortsvorsteher von Oberhof.

Lieber einen Ortssheriff

Dort bekämen sie kein Gehör, beklagten jedoch einige Senioren und die Forderung wurde in den Raum gestellt, dass statt eines Umweltbeauftragten, der jeden Monat Geld koste, lieber ein „Ortssheriff“ eingestellt werden soll. Dieser könne für Ordnung sorgen und auch noch Geld in die Gemeindekasse bringen.