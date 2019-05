von Brigitte Chymo

Gut Ding braucht Weile, und im Falle eines Bürgertreffs für Oberhof dauerte es immerhin rund zehn Jahre. Nach vielen Diskussionen geht das Projekt Bürgertreff jetzt endgültig in die Realisierungsphase. Der Gemeinderat stimmte in seiner Montagsitzung der vorgestellten Planung zu, so dass noch im dritten oder vierten Quartal dieses Jahres mit den Umbaubarbeiten im Erdgeschoss der Ortsverwaltung Oberhof begonnen werden kann.

Die Thimoshalle, die mit der Ortsverwaltung am Bürgerplatz eine Einheit bildet, ist zwar schön, aber auch groß. Und seit dem Umbau des ehemaligen Schulhauses in eine Kinderkrippe vor einigen Jahren fehlt es der Bürgerschaft an einem Treff, der für rund 60 Personen Personen Platz bietet. Der Ortschaftsrat Oberhof hatte sich bereits 2017 eingehend mit dem Thema auseinandergesetzt und der Gemeindeverwaltung in Murg Vorschläge zur Umsetzung gemacht. Auf dieser Grundlage erarbeitete das Technische Bauamt in Absprache mit der Ortsverwaltung ein Konzept zur Teilumnutzung des Erdgeschosses der Ortsverwaltung in einen Bürgertreff.

Dieses Konzept sieht im linken Flügel des Erdgeschosses den Bürgertreff anstelle des jetzigen Proberaums des Musikvereins Oberhof vor. Die Fensterfront ist bodeneben, ein Balkon ist vorgelagert und der Zugang zum Gebäude auch barrierefrei über einen Lift möglich. Wie Ortsvorsteher Roland Baumgartner anmerkte, ist in den Originalplänen des Gebäudes genau dieser Raum seinerzeit auch als Gemeindesaal eingetragen worden. Der jetzige Archivraum wird hingegen in eine kleine Teeküche mit Thekenbereich umfunktioniert. Das sei nicht für große Menüs gedacht, sondern nur Kleines, erklärte Baumgartner. Im Bereich der Bücherei werden komplett neue Sanitäranlagen installiert. Bisher gebe es eine einzige Toilette für alle, und die sei auch schon fast 50 Jahre alt, merkte der Ortsvorsteher an. Die Bücherei zieht ihrerseits in den bisherigen Sitzungssaal um. „Die Sitzungen finden dann im Bürgersaal statt“, Baumgartner, der neben dem neuen Standort der Bücherei sein Amtszimmer beziehen wird. Die Wohnungen im Obergeschoss bleiben an Ort und Stelle.

Kosten mit 170 000 Euro veranschlagt

Die Kosten für die Umbaumaßnahme werden vom Technischen Bauamt mit rund 170 000 Euro veranschlagt und wurden nach teilweise kontroversen Diskussionen bei den Haushaltsberatungen im November auch in den Haushalt 2019 eingestellt. Der Bürgerverein Oberhof sagte schon vor längerer Zeit zu, sich mit Eigenmitteln in Höhe von 45 000 Euro an den Kosten für den Umbau zu beteiligen. Rat Georg Kirschbaum (SPD) begrüßte das Projekt Bürgertreff ausdrücklich: „Das ist ein gemeindeeigenes Gebäude. Wir investieren in Eigentum. Das macht Sinn.“ Kirschbaum betonte auch die Bereitschaft des Bürgervereins, sich mit 20 bis 25 Prozent an den Gesamtkosten zu beteiligen: „Das ist eine gute Sache.“ Die Ortsverwaltung Oberhof wurde 1964 als Rathaus der damals noch selbständigen Gemeinde Oberhof erbaut.