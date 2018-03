Murg Schulwettbewerb: Elternbeirat möchte ein Trampolin für die Grundschule in Niederhof (S10)

Startnummer S10: Der Elternbeirat der Grundschule Niederhof möchte ein Trampolin auf dem Pausenhof installieren. Mit dieser Idee bewirbt sich der Verein beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Niederhof – Noch steht hier ein Baum, in der Mitte des Schulplatzes der Grundschule Niederhof. Groß ist er und alt auch. So alt, dass er bald gefällt werden müsse, sagt Rektorin Xenia Hertel. Wurzeln liegen frei und könnten nicht mehr mit Erde zugeschüttet werden. Trotzdem verstecken sich die Schüler der Naturparkschule in ihren Pausen gerne unter seinen Ästen. "Das ist unser Versteck bei schlechtem Wetter und auch sonst", sagen sie.

Doch was anstelle des alten Baumes auf den Schulplatz der Grundschule soll, lässt die Kinder in die Luft springen – und das nicht nur vor Freude, als sie erfahren, was geplant ist: Ein Trampolin soll her. "Durch den Bau eines Trampolins können die Kinder in Pausen und im Sportunterricht sowie in der Ganztagesbetreuung sportlich aktiver sein", schreibt Silke Mayer im Bewerbungsschreiben zum Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus. Silke Mayer ist die Vorsitzende des Elternbeirats der Schule. Dieser bewirbt sich in Absprache mit Rektorin Hertel um finanzielle Unterstützung für das Projekt.

Ein im Boden versenktes, fest installiertes Trampolin sei geplant. "So ein Trampolin gibt es schon auf einem Schulhof in Murg", berichtet Xenia Hertel. Das Bauamt kenne sich also bereits aus. Fest stehe, dass der Bauhof den Baum fällen wird. Anschließend müsse an der Stelle, an der später das Trampolin installiert werden soll, ein mehrere Meter tiefes Loch ausgehoben werden. "Der Untergrund für ein ebenerdiges Trampolin muss sehr speziell sein", sagt Rektorin Hertel. Gleichzeitig würden Mülleimer und Bänke, die noch im Weg stehen, versetzt werden.

Wie groß das Trampolin werden soll, hänge maßgeblich vom Ausgang des Schulwettbewerbs ab: "Wir hoffen auf eine Seitenlänge von mindestens zwei Metern, aber ob das Trampolin dann quadratisch wird, hängt von den Finanzen ab", sagt Xenia Hertel. 10 000 Euro Finanzbedarf gab die Elternbeiratsvorsitzende Silke Mayer in der Bewerbung an. Silke Mayer hofft einen schnellstmöglichen Baubeginn. Auf Unterstützung der Eltern bei den Arbeiten werde sie wahrscheinlich eher verzichten: "Es soll alles richtig gemacht werden. Die Arbeiten sollen professionell ausgeführt werden, damit unsere Kinder sicher spielen können."

Übrigens: Nicht nur die Grundschüler dürften sich über Trampolin freuen: "Wir wollen das Trampolin gemeinsam mit dem nahegelegenen Kindergarten nutzen", so Rektorin Hertel.

Grundschule Niederhof

164 Grundschüler besuchen in diesem Schuljahr die Grundschule in Murg-Niederhof. An der Naturparkschule sollen die Kinder die Natur direkt vor der Klassenzimmertür kennen- und schätzen zu lernen. Der Elternbeirat unterstützt und berät die Schule in verschiedenen Bereichen.