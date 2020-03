von Susanne Eschbach

Das Problem der Hamsterkäufe in den Zeiten der Corona-Pandemie scheint gelöst, da tut sich bereits das nächste auf. Im und um den Recyclinghof in Murg lagen am gestrigen frühen Montag Kartonagen und Gelbe Säcke, wild entsorgt von der Bevölkerung. Seit Samstag sind die Recyclinghöfe im Landkreis Waldshut dicht.

Doch aufgrund der zuvor verkürzten Öffnungszeiten, war in Murg bereits am Freitag geschlossen, wovon viele Last-Minute-Entsorger, die ihren Müll noch schnell vor der offiziellen Schließung am Samstag loswerden wollten, überrascht worden sind.

„Gerade jetzt habe ich endlich Zeit, Sachen zu entrümpeln und den Müll zu entsorgen“, schüttelt ein Murger Unternehmer den Kopf. Unverrichteter Dinge musste er wieder nach Hause – mit seinem Müll. Er konnte nicht verstehen, warum der Recyclinghof in Murg am Freitag vor der offiziellen Schließung nicht noch einmal geöffnet hatte. Zumal sich vor dem Wertstoffhof in Laufenburg aufgrund dessen ebenfalls lange Schlangen gebildet hatten.

„Man kann sich ja wohl denken, wie das endet“, so der Unternehmer weiter. Und er sollte recht behalten. „Der Andrang der Bürger war einfach zu groß und konnte von unserem Personal einfach nicht mehr gehändelt werden“, so Pressesprecher Michael Swientek vom Landratsamt Waldshut.

Die Sicherheit des Personals, aber auch der Bürger selbst, war so nicht mehr gewährleistet. Vom Landratsamt angedacht war es schon, wie in den Geschäften auch, nur wenige Bürger auf das Gelände zu lassen, während der Rest draußen warten musste. „Doch irgendwann waren die Autoschlangen so groß, es ging einfach nicht mehr“, so Swientek weiter. Es blieb nur die Schließung.

Davon betroffen sind auch die flächendeckende Schadstoffsammlung im April, sowie der erste Sammeltermin Ende März. „Diese Termine fallen aus und werden auf unbestimmte Zeit verschoben“, heißt es in einer Pressemeldung des Landratsamtes Waldshut

Doch die Leerungen von Restmüll, der Biotonne, der Blauen Tonne sowie die Abfuhr der Gelben Säcke laufen wie gewohnt weiter. Auch die dezentralen Grünschnittannahmestellen bleiben weiterhin geöffnet und die Papiersammlungen durch Vereine finden ebenfalls zum Teil statt. „Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise in den jeweiligen Gemeindemitteilungsblättern“, heißt es weiter in der Pressemeldung des Landratsamtes.