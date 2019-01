Murg, Hänner Investoren wollen in Murg und Hänner 30 Wohneinheiten bauen – doch ob es das Baurecht erlaubt, ist ungewiss

An der Königsberger Straße in Murg will die MTM Industriepark GmbH drei Mehrfamilienhäuser bauen. Ein anderer Investor möchte in Hänner an der Kirchbergstraße zwei weitere Mehrfamilienhäuser errichten. Doch in beiden Fällen sprechen derzeit planungsrechtliche Gründe dagegen.