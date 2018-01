Murg SV Hänner bilanziert ein gutes Jahr

Die Mitglieder des SV Hänner bestätigen in der Hauptversammlung den Vorsitzenden Dominik Moosmann im Amt. Die neuen Jugendleiter sind Lena Schmidle und Tom Jehle.

Hänner – Zwei neue Jugendleiter wurden bei der Hauptversammlung des SV Hänner am Freitagabend in den Vorstand gewählt. Ansonsten bleibt vieles beim Alten. Mit zwei jungen und talentierten Mannschaften will der Verein in den kommenden Jahren wieder erfolgreich Fußball spielen. Der Vorsitzende Dominik Moosmann konnte im Vereinsheim in Hänner auf ein insgesamt gutes Jahr für den Verein zurückblicken. Die Damenmannschaft konnte im ersten Jahr Bezirksliga gleich einen guten 5. Platz erreichen. Als Nachfolger von Trainer Norbert Dietsche konnte mit Axel Goering ein Hännermer Urgestein gewonnen werden. Gerhard Malzacher bleibt weiterhin als Co-Trainer dabei. Zahlreiche Neuzugänge aus der eigenen Jugend haben die Mannschaft nochmals verstärkt. Das Saisonziel Klassenerhalt in der Bezirksliga ist bereits zur Winterpause in Reichweite.

Nicht ganz so rosig sah es in der abgelaufenen Saison bei den Herren aus. Unter dem langjährigen Trainer Christian Küpfer wurde lediglich der 8. Platz in der Kreisliga C erreicht. Zahlreiche Abgänge mussten im Sommer verkraftet werden, mit Daniel Schupp konnte aber auch ein hochmotivierter neuer Trainer sowie insgesamt sechs Neuzugänge verpflichtet werden. Nachdem die junge Mannschaft nun in dieser Saison erst mal zusammenwachsen soll, will man mittelfristig auch wieder ein Wörtchen um den Aufstieg in die Kreisliga B mitreden. Außerhalb des Fussballplatzes war der Verein mit dem Fasnachtsfeuer, dem Spanferkelgrillfest am 1. Mai, dem Grümpelturnier und einem Stand beim Niederhöfer Weihnachtsmarkt präsent. Der Geräteschuppen konnte endlich fertig gestellt werden, außerdem wurde die Tribüne komplett erneuert.

Dank zahlreicher Sponsoren konnten neue Trainingsanzüge für beide Aktivmannschaften angeschafft werden. Dieter Scharpenberg wurde in der Sommerpause nach fünf Jahren als Wirt des Vereinsheims verabschiedet. Mit Tobias Kusserow konnte man einen Spieler aus der Herrenmannschaft als neuen Wirt gewinnen, der von Moosmann ausdrücklich für seine tolle Arbeit gelobt wurde.

Jugendleiter Sven Dathe konnte anschließend in seinem Bericht auf ein gutes Jahr für die Jugendspielgemeinschaft der Vereine aus Hänner, Binzgen, Luttingen und Rotzel zurückblicken. Zwar sei mit dem Abstieg der C-Junioren ein sportliches Ziel verfehlt worden. Dafür war die SG in vielen anderen Bereichen aktiv und erfolgreich. Neben Hallenturnieren, Saisonabschlussfest, Familienausflug zum SC Freiburg und Firmenbesichtigungen für die Jugendlichen zur Berufsorientierung war insbesondere die Preisverleihung des Lotto Jugendsportförderpreises im Europapark das Highlight des Jahres.

Im Kassenbericht konnte Kassierer Marco Rapp auf einen Überschuss von 1300 Euro verweisen. Zwar sei nicht alles so gelaufen, wie man sich das vorstellt habe, mit dem Ergebnis zeigte sich der Vorstand jedoch zufrieden. Bei den turnusmäßigen Wahlen wurden der Vorsitzende Dominik Moosmann, Schriftführer Felix Brand sowie der 2. Kassierer Fabian Goering ohne Gegenstimme in ihren Ämtern bestätigt. Als neue Jugendleiter konnte mit Lena Schmidle und Tom Jehle eine Doppelspitze gewählt werden. Zum Schluss wurden neben den Aktiv- und Jugendtrainern des Vereins Sven Palla für 10 Jahre Aktivfussball sowie Norbert Dietsche für 25 Jahre geehrt.