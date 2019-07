Murg vor 1 Stunde

SV Blau-Weiss feiert sein 100-jähriges Bestehen

Festredner betonen bei Jubiläumsbankett am Freitagabend in der Murgtalhalle den Wert des Ehrenamts. Verein ehrt Mitglieder, die schon über 50 Jahre dabei sind mit der neu eingeführten Ehrennadel in Platin.