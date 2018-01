Murg Rückblick  Erfolgreiches Jahr 2017 für Murg

Der Bürgerbus beförderte im September den 10 000. Fahrgast. 100 000 Euro gab es für den Verein Zechenwihler Hotzenhaus von der Denkmalstiftung Baden-Württemberg. Und auch in der Arbeitswelt gab es gute Nachrichten: Beim Streik der GST kam es zu einer positiven Einigung.

Murg machte auch 2017 vor allem durch sein bürgerschaftliches Engagement auf sich aufmerksam. Die Initiative Murg im Wandel, der Verein Zechenwihler Hotzenhaus und die Bürgerinitiative Pro Kreisel erreichten auf ganz unterschiedlichen Feldern beachtliche Erfolge. Und auch die Gewerkschaft bilanziert nach positiv.

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks zollte bei ihrem Besuch im Juli Anerkennung für die Klimaschutz-Aktivitäten der Gemeinde und der Initiative Murg im Wandel: „Ohne Menschen wie sie wären Klimaschutzziele reine Absichtserklärungen.“ Zum Abschluss ihres von Rita Schwarzelühr-Sutter, Bundestagsabgeordnete und Staatssekretärin in Hendricks Ministerium, trug sich die Ministerin als erste Besucherin der Gemeinde in deren neu eingeführtes Goldenes Buch ein.

Die 2012 gegründete Initiative Murg im Wandel konnte auf eine mittlerweile fünfjährige Arbeit zurückblicken. Erfolgreichstes Projekt ist der 2014 mit Unterstützung der Gemeinde gestartete Bürgerbus. Er ist seit Anfang des Jahres elektrisch betrieben und beförderte am 21. September seinen 10 000. Fahrgast. Allein in der zweiten Septemberwoche nahmen 187 Personen die Dienste des Bürgerbusses in Anspruch. Derzeit teilen sich acht Fahrerinnen und 17 Fahrer den ehrenamtlichen Fahrdienst von 19.30 bis 24 Uhr. Der Verein Zechenwihler Hotzenhaus ist ein weiteres Beispiel für das große bürgerschaftliche Engagement in der Gemeinde. Er er will das 250 Jahre alte denkmalgeschützte Gebäude im Murger Ortsteil Niederhof erhalten und öffentlich nutzen. Fast eine Million Euro erfordert die Sicherung der größtenteils aus dem Jahr 1748 stammenden Bausubstanz.

Ein Zehntel dieser Summe steuerte im August die Denkmalstiftung Baden-Württemberg bei, die ihrerseits durch die staatliche Toto-Lotto-Gesellschaft finanziert wird. Die Geschäftsführer beider Einrichtungen, Hermann Vogler und Marion Caspers-Merk, unterzeichneten im Hotzenhaus den Zuwendungsvertrag zwischen Denkmalstiftung und Gemeinde.

An der Anschlussstelle Rothaus wurde am 17. November der Bypass in Betrieb genommen. Es scheint, als sei damit der Unfallschwerpunkt wirkungsvoll entschärft. Im ersten Monat krachte es am ehemaligen Unfallschwerpunkt nur ein einziges Mal. Dass das Regierungspräsidium Freiburg die am 8. Oktober 2012 in Betrieb genommene Anschlussstelle nochmals umbaute, ist ganz wesentlich einer Murger Bürgerinitiative zu verdanken. Die von den Murgern Martin Rufle und Thomas Vogt gegründete Initiative Pro Kreisel sammelte Unterschriften von 5000 Bürgern für eine Umgestaltung des Abzweigs und gegen die bereits geplante Errichtung einer Ampelanlage.

Positiv endete der Arbeitskampf bei der GST für die dort Beschäftigten. Am 15. Oktober begann bei dem Hersteller von Airbagtextilien ein unbefristeter Streik, weil die in der Industriegewerkschaft Metall organisierten Mitarbeiter fürchteten, dass 150 der 375 Arbeitsplätze in Murg und Maulburg ins Ausland verlagert würden. Rund 300 GST-Mitarbeiter beteiligten sich an einer Demonstration für den Verbleib ihrer Arbeitsplätze. Nach juristischen Auseinandersetzungen und der vom Arbeitsgericht Frankfurt erzwungenen Wiederaufnahme der Arbeit brachten Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und Betriebsrat sowie Geschäftsführung dann eine Einigung. „Das ist ein Riesenerfolg, der ohne den Druck der Kolleginnen und Kollegen nicht möglich gewesen wäre“, so die Gewerkschaft.

Die Personalien des Jahres in Murg