von Werner Probst

Die Rosen in seinem Garten in der Gartenanlage Storchenmatt in Laufenburg waren Jahrzehnte das große Hobby von Oswin Kunzelmann, der am 28. August seinen 90. Geburtstag feiern kann. Oswin Kunzelmann gehörte 1958 zu den Gründungsmitgliedern der Laufenburger Gartenanlage Storchenmatt und fungierte während 36 Jahren als Obmann.

Seine vielfältigen Rosenzüchtungen in seinem Garten gehörten zu den Augenweiden. Bereits 1972 konnte er den Wettbewerb des Bezirksverbandes, für den schönsten Garten gewinnen. Gerne erinnert er sich an die vielen Lampionfeste, die er immer mit aufbaute und diese dann beim Einbruch der Dunkelheit die Gartenanlage in ein besonderes Flair verwandelten.

Auch in seinem hohen Alter ist Oswin Kunzelmann geistig noch sehr fit. Seinen Alltag verbringt er vielfach mit dem Lesen der Tageszeitung aber auch von Illustrierten und nun, wo natürlich wieder in der Fußballbundesliga der Ball rollt, verfolgt er geradezu selbstverständlich alle möglichen Spiele am Fernseher. Ganz besonders der Sportclub aus Freiburg ist sein liebster Verein. So gehört natürlich zu seinen besonderen Freuden, wenn er von einem Verwandten zu einem Heimspiel der Freiburger mitgenommen wurde.

Oswin Kunzelmann kam 1929 als Ältestes von zehn Kindern in Waldshut auf die Welt. Unweit der damaligen Lonzawerke wohnte die Familie. An den Krieg hat er noch viele schlechte Erinnerungen. Nach dem Krieg machte er bei der Albbrucker Papierfabrik eine Lehre als Papiermacher, ehe er ins Ruhrgebiet ging, um im Bergbau zu arbeiten, weil dort die Löhne bedeutend höher waren. Als er seine spätere Frau Maria kennen lernte, ging er wieder zurück und arbeitete zuerst in der Kera in Laufenburg/Schweiz, ehe er wieder in der Papierfabrik angestellt wurde. 1953 heiratete er seine Frau Maria, die vier Kinder auf die Welt brachte. In Laufenburg wohnte die Familie, ehe vor 15 Jahren in die jetzige Wohnung in Niederhof umgezogen wurde. 1993 ging Oswin Kunzelmann in Vorruhestand. Vor fünf Jahren starb seine Frau.

Wenn auch das Laufvermögen von Oswin Kunzelmann stark eingeschränkt ist, und er seinen überaus geliebten Garten in jüngere Hände abgegeben hat, ist er doch immer noch guten Mutes. So sitzt er gerne auf dem von Blumen umgebenen Balkon und genießt noch gerne einen Weißherbst oder löscht den Durst auch gerne mit einem Tannenzäpfle. In Niederhof gefällt es ihm ausgesprochen gut. So werden heute sicherlich viele Gratulanten ihre Glückwünsche überbringen und sich den guten Wünschen der Kinder, den vier Enkelkindern und den fünf Urenkeln anschließen.