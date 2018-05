Murg Ronnie Schellin ist neuer Bachobmann der Wühre-Bachgenosenschaft Hänner-Laufenburg

Die Bachgenossenschaft Hänner-Laufenburg wählt Markus Vögtle als stellvertretender Vertreter der Gemeinden in den Vorstand. Probleme bereiten der Bachgenossenschaft Hinterlassenschaften der Hunde.

An der Hauptversammlung der Wühre-Bachgenossenschaft Hänner-Laufenburg, die am Donnerstagabend im Gasthaus "Engel" in Niederhof tagte, wurde mit Ronnie Schellin ein neuer Bachobmann gewählt. Schellin amtete bereits einige Zeit als stellvertretender Bachobmann und wurde in dieser Zeit von Wolfgang Vögtle in die Materie eingearbeitet. Nach seiner Pensionierung und über 25 Jahren Tätigkeit im Vorstand der Bachgenossenschaft, wurde Wolfgang Vögtle mit großem Dank für sein Engagement im Bereich der Wühre vom Vorstand und vom Murger Bürgermeister Adrian Schmidle verabschiedet. Das Amt als Bachobmann hatte Wolfgang Vögtle seit 2013 inne. Einzug in den Vorstand als stellvertretender Vertreter der Gemeinden hielt der bei der Stadt Laufenburg tätige Bautechniker, Markus Vögtle. Ein Stellvertreter für den Bachobmann wird zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb des Vorstands gewählt.

Die jährliche Bachreinigung, die bisher mit vielen Helfern durchführt wurden, wird es so nicht mehr geben. Die Wühreaufseher bekamen erstmals im vergangenen Jahr ein Budget zugewiesen und erledigten diese Aufgaben in eigener Regie. Die Kosten hätten sich dadurch deutlich verringert, wie Kassiererin Andrea Tröndle berichtete. Die Kasse schloss mit einem Plus ab, welche den Rücklagen von aktuell rund 27 600 Euro zugeführt wurden. Der Haushaltsplan von 2018 hat ein erhöhtes Volumen von 12 700 Euro. Gründe dafür sind höhere Personalausgaben und Unterhaltskosten. Zudem soll in den Hochwasserschutz investiert werden, wie die Kassiererin mitteilte. Durch eine defekte Verdohlung der Wühre wurde kürzlich eine sehr große Unterspülung der Ortsdurchgangsstraße in Hänner, glücklicherweise noch rechtzeitig bevor ein Fahrzeug eingebrochen ist, entdeckt, wie Vögtle berichtete. Noch nicht geklärt sei indes, ob und wie die Bachgenossenschaft für die Instandsetzung aufkommen müsse, was allerdings die finanziellen Möglichkeiten der Bachgenossenschaft überschreiten würde. Das Landratsamt beschäftige sich damit, erklärte der Bachobmann.

Probleme bereiten der Bachgenossenschaft Hinterlassenschaften der Hunde. Ebenfalls bemängelte Vögtle, dass Landwirte die Kühe an der Wühre tränkten, was nicht erlaubt sei. Dadurch gäbe es starke Verschmutzungen, welche das ökologische Gleichgewicht des Baches erheblich störten. Grob fahrlässig handelten auch Personen, die wiederrechtlich Schieber an der Wühre betätigten und so den Wasserstand veränderten, worunter Flora und Fauna extrem litten. „Dies ist grober Unfug und wird gegeben falls angezeigt“, betonte Vögtle. Ein angedachtes Kleinkraftwerk im Bereich des Geländes der Firma Meierling, wird voraussichtlich nicht realisiert.

Die Bachgenossenschaft

Die Bachgenossenschaft Hänner-Laufenburg hat 53 Mitglieder. Sie ist für die Instandhaltung und Nutzung der Hännemer Wühre verantwortlich. Mitglieder sind die drei Gemeinden, Laufenburg, Murg und Rickenbach, sowie die Gefälle-, Fischzuchtanlagen und Wiesenbesitzer. Die Wühre wird oberhalb von Hottingen abgeleitet und mündet bei der Codman-Anlage in Laufenburg in den Rhein. Der Bachverlauf ist rund zwölf Kilometer lang. Bachobmann ist neu Ronnie Schellin. Infos zur Wuhr erteilen die beteiligten Gemeinden.