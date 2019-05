von sk

Zum Diebstahl eines silbernen Rollers der Marke Kymco kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Diegeringer Straße. Der 28 Jahre alte Besitzer zeigte den Diebstahl an, woraufhin sich die Polizei in der Umgebung umsah. Auf dem Schulhof wurde der Roller dann beschädigt aufgefunden.

Die Abdeckung der Batterie, die Verkleidung des Scheinwerfers und die Sitzbank waren abgerissen worden. Ebenso waren das Lenkradschloss und das Zündschloss beschädigt. Es gelang dem oder den Dieben aber nicht, den Roller kurzzuschließen und wegzufahren. Die Schadenshöhe beträgt rund 500 Euro.