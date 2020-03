Die Frauenquote wird beim Männergesangsverein (MGV), beziehungsweise gemischten Chor Hänner immer weiter ausgebaut. Der Verein hat bei seiner Hauptversammlung im Probelokal in Hänner gleich zwei Frauen in den Vorstand gewählt: Simone Döbele als Notenwartin und erste Beisitzerin sowie Katja Lüttin als zweite Beisitzerin. Einen Wechsel gab es auch an der Vorstandsspitze. Walter Lauber schied nach 18 Jahren aus dem Amt des Vorsitzenden aus und wurde von Roland Lauber abgelöst. Hubert Gerspach wurde als stellvertretender Vorsitzender bestätigt und dankte Walter Lauber für sein langjähriges Engagement als Vorsitzender. Im Amt des Schriftführers wurde Matthias Rock wiedergewählt.

Chorleiter Hans-Joachim Huber sprach von einer „guten Entwicklung“, die der Chor seit der Geschlechtermischung vor zwei Jahren vollziehe. Dennoch sei weiterer Zuwachs sowohl an Männern wie an Frauen gefragt und herzlich willkommen. Beim Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr sprach Walter Lauber ebenfalls von der „guten Integration der Frauen innerhalb kürzester Zeit“. Das neue Konzept, dass man beim Singen am 1. Mai keine Runde mehr drehe, sondern am Maibaumstellen in Oberhof und Hänner auftrete, habe sich im vergangenen Jahr bewehrt. Ein weiterer Höhepunkt war das Herbstkonzert, bei dem der gemischte Chor seinen ersten größeren Auftritt in dieser Besetzung hatte.

Der Verein Der Männergesangsverein Hänner ist mittlerweile ein gemischter Chor und wurde 1890 gegründet. Die musikalische Leitung hat Hans-Joachim Huber. Vorsitzender ist Roland Lauber, er wird vertreten durch Hubert Gerspach.

Geplant in diesem Jahr ist die im Juli anstehende Teilnahme am Schlossparkkonzert in Bad Säckingen, das anlässlich des Jubiläums des Chorverbandes Hochrhein stattfindet. Bei der Auswertung der besten Probenbesucher wiesen die Männer eine fast 20-prozentige bessere Probenteilnahme auf. Walter Lauber verpasste dabei keine Probe und Paul Kaiser war zu 97 Prozent anwesend. Den dritten Platz teilten sich Gerhard Goering und Günter Rudigier. Als beste Frauen wurden Simone Döbele und Heidi Köhler ausgezeichnet.

Ortsvorsteher Dieter Muck bezeichnete den MGV als „tolle Sängertruppe, die sich durch guten Zusammenhalt und gute Zusammenarbeit auszeichnet“. Bürgermeisterstellvertreter und Vereinsmitglied Georg Kirschbaum nannte zwei Punkte, die für ihn für den notwendigen Wandel des Vereins ausschlaggebend seien. Dies sei der Wechsel des Chorleiters vor rund zehn Jahren gewesen, denn Hans-Joachim Huber verstehe es, Abwechslung im Repertoire zu erzeugen. Zudem sei die Eingliederung der Frauen wichtig gewesen. Zu überlegen sei, dies auch im Namen des Vereins, der noch unter Männergesangsverein läuft, kenntlich zu machen.