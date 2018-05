Bad Säckingen Rheinsberg Hexen wählen Pascal Beutel zum Nachfolger von Manuela Kammerer

Der Murger Fasnachtsverein besetzt in seiner Hauptversammlung die Vereinsspitze neu. Manuela Kammerer kandidiert nach vier Jahren nicht mehr für das Amt.

Auf dem Rheinsberg regiert eine neue Oberhexe. Die Mitglieder des Murger Fasnachtsvereins Rheinsberg Hexen wählten in ihrer Hauptversammlung am Freitagabend im Gasthaus "Engel" in Niederhof Pascal Beutel als Nachfolger von Manuela Kammerer.

Kammerer hatte vier Jahre lang die Spitze der Rheinsberg Hexen gestanden und stellte sich nicht mehr zur Wahl. „Mein Hofladen liegt mir sehr am Herzen, und es gibt immer sehr viel zu tun. Deshalb werde ich das Amt abgeben, weiterhin aber die Lagerhexe bleiben, weil das Lager ja bei uns auf dem Kammerer Hof ist und bleibt.“

Abgelöst wurde Manuela Kammerer in ihrem Amt von Pascal Beutel, der seit zwei Jahren im Verein ist und seither an der Fasnacht den Teufel in der Clique verkörpert. „Ich freue mich auf die Aufgabe und die gemeinsame Zeit. Auf das wir gemeinsam was bewegen können“, so der neue Vorsitzende.

Ebenfalls neu im Vorstand ist die Häs- und Mitgliederhexe Melanie Grasso, die Tanja Greim in ihrem Amt ablöste. Ramona Rüdiger ist neue Beisitzerin. Sie übernahm das Amt von Lea Oeschger. Einstimmig in ihr Amt bestätigt wurden die stellvertretende Vorsitzende Anja Keller, Schriftführerin Lisa Wassmer, Kassiererin Jessica Knab und Bauhexe Felix Oeschger.

„Ihr macht das toll und seid noch so ein junger Verein. Trotzdem nicht mehr aus der Murger Fasnacht wegzudenken“, lobte der Murger Bürgermeister Adrian Schmidle das Engagement der Rheinsberg Hexen. Auch die Gäste Jürgen Rück vom Fröscheloch-Echo und Dieter Weniger vom Radsportverein Niederhof fanden an dem Abend nur positive Worte für die Fasnachtsclique.

Groß war auch die Freude im Vorstand, dass mit Nadja Schellin und Anica Döbele zwei neue Hexen aufgenommen werden konnten. Viel haben sie erlebt an der vergangenen Fasnacht und besonders das VHN-Narrentreffen in Murg hat ihrer Vereinskasse sehr gut getan. Die Hexen betrieben ein großes Bar-Zelt, was sich sehr gelohnt hat und so konnte Kassiererin Jessica Knab ein gutes Plus in der Kasse verkünden. Jetzt steht für die Truppe erst mal ihr Hüttenwochenende im Juni an und für die kommende Fasnacht sind schon so einige Termine fix. So werden die Rheinsberg Hexen neben der Murger Fasnacht auch unter anderem am Narrentreffen in Albbruck, am Fröscheball, am Säckinger Umzug und an der Buurefasnacht in Hauingen teilnehmen.

Zum Verein

Die Rheinsberg Hexen Murg wurden vor acht Jahren gegründet und haben aktuell 22 aktive Mitglieder plus fünf Kinder. Vorsitzender ist Pascal Beutel und seine Stellvertreterin Anja Keller. Schriftführerin ist Lisa Wassmer und Kassiererin Jessica Knab. Infos im Internet unterwww.rheinsberg-hexen-murg.com