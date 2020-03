Auch in Murg kommt es wegen der Corona-Gefahr zu zahlreichen Einschränkungen des öffentlichen und geselligen Lebens. Die Gemeindeverwaltung weist auf ihrer Homepage darauf hin, dass aufgrund der aktuellen rechtlichen Lage alle Veranstaltungen in der Gemeinde bis auf weiteres abgesagt oder verschoben sind. Neue Termine werden im kommunalen Veranstaltungskalender zu gegebener Zeit mitgeteilt, heißt es auf der Homepage der Gemeinde. Eingestellt ist ab sofort bis auf weiteres zum Schutz der Fahrer und der Fahrgäste auch der Bürgerbus-Fahrdienst.

Die Gemeinde Murg wird eine Notbetreuung für Kita-Kinder, Kinder der Tagespflege und Schulkinder von Klasse 1 bis Klasse 4 einrichten. Bei Bedarf findet die Notbetreuung in derzeit zwischen 7.45 und 13 Uhr statt. Diese Notbetreuung steht ausschließlich den Familien zur Verfügung, bei denen beide Eltern­teile oder im Falle von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende in so genannten sys­temrelevanten Berufen arbeiten. Dies sind: Medizinisches- und pflegerisches Personal, Her­steller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten, Polizei, Feuerwehr, Rettungs­dienst, Katastrophenschutz, Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung sowie Lebensmittelbranche. Diejenigen Eltern bei denen dies der Fall ist, können sich ab sofort bei Hauptamtsleiter Werner Vökt, 07763/930-10, voekt@qemeinde-murg.de wäh­rend der üblichen Öffnungszeit des Rathauses, 9 bis 12 und 14 bis 15.30 Uhr, melden.

Rathaus, das Bauamt sowie die Ortsverwaltungen sind für den Publikumsverkehr bis auf weiteres geschlossen. Die Gemeinde bittet alle Bürger, von allen aufschiebbaren Behördengängen abzusehen und zunächst telefonisch oder per E-Mail nachzufragen, ob ein persönliches Erscheinen erforderlich ist oder das Anliegen nicht auch auf dem telefonischen oder elektronischen Weg erledigt werden kann. Termine, die bereits vereinbart wurden, können wahrgenommen werden. Bei dringenden Notfällen oder zur Vereinbarung von unaufschiebbaren Terminen ist die Gemeindeverwaltung Murg unter 07763/930-0 zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar.

Der Hintereingang des Rathauses bleibt geschlossen. Der alleinige Zugang erfolgt über den Haupteingang des Rathauses. Im Eingangsbereich tragen sich die Rathausbesucher in eine Liste ein und werden nach einer Händedesinfektion in die Verwaltungsräume eingelassen.