von sk

Der RSV „Eintracht“ Niederhof startet am 27. und 28. Juli durch. Nach dem Ansturm im letzten Jahr mit über 300 Teilnehmern startet auch in diesem Jahr wieder am letzten Juliwochendende, gleich zu Beginn der Sommerferien, die Rothaus Murgtal-Trophy. Die Veranstaltung soll wie gewohnt jeden, egal ob Läufer, Rad-, Hobby- oder Lizenzfahrer ansprechen.

Deshalb gibt es wieder viele verschiedene Strecken zur Auswahl: für E-Biker geht es rund auf dem Murgtaltrail, die Läufer und Walker können sich zwischen zwei Distanzen in und um das Murgtal entscheiden, für die Mountainbiker stehen die Cross-Country-Strecken sowie zwei Marathonstrecken von 26 und 52 Kilometern zur Auswahl. Gestartet wird ab Samstag, 16 Uhr beim Sportplatz in Niederhof.

Am Sonntag beginnen die Rennen bereits ab 10.30 Uhr. Den Streckenverlauf mit Höhenprofilen, die offizielle Ausschreibung sowie die Online-Anmeldung gibt es im Internet (http://rsv-niederhof.de). Die Online-Anmeldung ist bis zum 21. Juli freigeschaltet, danach sind gegen Gebühr Nachmeldungen bis etwa eine Stunde vor dem Start möglich.