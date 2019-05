von Christiane Pfeifer

Eine ungewöhnliche Stille trat ein, als die Band auf die Bühne trat, diese hielt allerdings nicht lange an. Gleich das erste Lied brach das Eis und gab die Richtung des Abends vor. Mit „Under the same Blue Sky“ eröffnete die Band den Abend. Sie macht Musik im Stil des „Progressive Rock“, die Band Griff zum Beispiel bei ihrem Instrumental-Medley klassische Töne auf und integrierte diese in die Rockmusik. Disharmonische Klänge unterstrichen passageweise die Melodie und lenkten das Augenmerk auf den Text der Lieder.

„Wir haben alle Lieder selbst entwickelt“, sagte Sänger Niko Buschmann. Bereits vor 30 Jahren arbeiteten die Gründungsmitglieder Ralph Gotzel und Uli Tomm zusammen mit Sänger Niko Buschmann. Im Jahr 2012 setzte die Band sich wieder neu zusammen, den Bandnamen „Blow Your Mind“ behielt man bei. Buschmann: „Er gehört zu unserer Geschichte dazu“. Das Konzert im Café Verkehrt war die erste Vorstellung der CD am Hochrhein. Zum ersten Mal stellte die Band das Album im letzten Jahr im Slow Club in Freiburg vor.

Das Album, das in der neuen Zusammenarbeit entstand, festigte den Stil und den Zusammenhalt der Bandmitglieder. „Es ist schön, etwas Neues zu hören, das kein Remake ist“, bemerkte ein Zuschauer. Die Lieder erzählen vom Leben, der Liebe, von Glück und vom Tod. Bei dem Song „Tear down these walls“ stellt Buschmann zum rhythmischen Bass die Frage: „Bleibst du bei mir, wenn ich falle?“.

Der Song „Hounted House“ von 1988 hat es neu aufgelegt auf das Album geschafft. „In dem Song geht es darum, dass Träume niemals wahr werden“, sagte Buschmann und fügt nach einer kurzen Pause optimistischer hinzu: „Oder doch?“.

Keyboarder Uli Tomm, Lehrer am Hochrhein-Gymnasium Waldshut, konnte seinen ehemaligen Schüler Lucas Pinti für die Band begeistern. Der 26-jährige Bassist wohnt mittlerweile in der Nähe von Luzern. „Zum Proben treffen wir uns in Freiburg„, so Pinti.

Aktuell plant die Band keine weiteren Auftritte. Denn: „Wir befinden uns in einer kreativen Phase und erarbeiten neue Lieder“, erklärt Buschmann.

Die Band „Blow Your Mind“ feiert seit 2012 ihr Comeback. Sie besteht aus Uli Tomm, Ralph Gotzel, Niko Buschmann, Frank Hättich und Lucas Pinti. Nähere Informationen und Songausschnitte unter: www.thenewblowyourmind.jimdo.com.