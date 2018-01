Murg Prall gefüllt: Murger Fasnachtsprogramm mit Narrentreffen als Krönung

Die Murger Fasnacht bietet wieder viel Programm. Höhepunkt ist das Narrentreffen der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte (VHN) am Sonntag, 4. Februar.

Murg – Das Narrentreffen der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte (VHN) Sonntag, 4. Februar, ist zwar die Krönung der Fasnacht 2018 in Murg, aber noch lange nicht alles, was die Narrenzunft an fasnächtlichem Treiben zu bieten hat. Parallel zum Narrentreffen sind auch alle anderen Traditionstermine in Vorbereitung, so dass die Murger Narren müssen nicht darben müssen. Nur ein Termin fehlt ab sofort. Der Schnitz-Zieschdig als Abschlussveranstaltung wurde gestrichen. „Die Besucherzahlen haben zu wünschen übrig gelassen“, begründet Präsident Roland Ebner diesen Schritt.

Alles beim Alten ist hingegen zum Auftakt der fünften Jahreszeit in Murg. Der erste Faißen, Donnerstag, 25. Januar, startet wie gehabt mit der Tschättermusik um 5.11 Uhr. Später steht als nächste Station die Bürgermeisterabsetzung auf dem Programm. Um 11.11 Uhr treffen sich die Narren im Murger Rathaus, um dort Bürgermeister und Narrengötti Adrian Schmidle in Gewahrsam zu nehmen. Um 15.11 Uhr kommen die Narren gegenüber dem Rathaus dann noch einmal zu einer Aktion zusammen.

Auch am zweiten Faißen, Donnerstag, 1. Februar, wird um 5.11 Uhr getschättert. Am Vormittag besuchen die Zünftler dann traditionsgemäß den Narrensamen in den Kindergärten, nachmittags wird bei den Senioren im Betreuten Wohnen und im Kinderheim Doll vorbeigeschaut. Abends treten um 18.31 Uhr die Kinder zum Tschättern an, bevor der zweite Faißen mit dem Monstergugge-Platzkonzert ausklingt.

Das Narrentreffen vom Sonntag, 4. Februar, beginnt bereits am Vorabend, Samstag, 3. Februar mit dem Zunftabend um 19.31 Uhr in der Murgtalhalle und dem einem großen Guggenbeben ab 19.11 Uhr auf der Murger Mitte und vor der Murgtalhalle. Noch vor dem großen Umzug des Narrentreffens um 13.31 Uhr kommen die Narren um 9.30 Uhr zu einem Narrengottesdienst in der Murgtalhalle zusammen und ab 10.45 Uhr zum Zunftmeisterempfang in der Murgtalhalle.

Am dritten Faißen, Donnerstag, 8. Februar, werden vormittags die Lehrer in den Schulen abgesetzt, nachmittags ist um 14.11 Uhr Kinderumzug und anschließend Kinderball in der Murgtalhalle. Das Motto der Murger Kinderfasnacht 2018 ist „Kunterbunte Zirkuswelt“. Abends um 19.11 Uhr ziehen die Zünftler dann als Hemdglunkis durch die Straßen. Die Murger Fasnacht verabschiedet sich Samstag, 10. Februar mit der Murger Narrennacht in der Murger Mitte. „Zirkus Narro-Manege frei der Narretei“ so das Motto an diesem Abend, der allerdings schon am Nachmittag mit Kinderprogramm und Guggenauftritten einiges zu bieten hat.