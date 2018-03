Murg Postagentur in Murg wieder offen

Die Postagentur in Murg ist wieder geöffnet. Patrizia Sangermano aus Niederhof ist die neue Betreiberin. Die Postagentur ist auch Lotto-Annahmestelle.

Murg – Die Wege zur Post sind in Murg wieder kürzer. Nachdem die Bürger seit der Schließung der Postagentur Ende Dezember 2017 nach Laufenburg oder Bad Säckingen ausweichen mussten, gehen in der Rheinstraße 2 jetzt wieder Briefe und Postpakete über den Schalter. Neue Agenturbetreiberin ist Patrizia Sangermano aus Niederhof. Am Montag, 19. Februar, hatte die neue Betreiberin zum ersten Mal geöffnet.

Patrizia Sangermano ist kein Neuling in der Branche. Sie arbeitete bereits in einer Postagentur und kennt sich mit dem Postgeschäft bestens aus. Alle Postdienstleistungen außer Postbank hat die neue Betreiberin im Angebot. Auch wer wöchentlich nach dem Sechser im Lotto jagt, ist in der Rheinstraße 2 richtig. Die Postagentur ist auch Lotto-Annahmestelle. Zeitschriften, Grußkarten, Handykarten und Zigaretten sind ebenfalls wieder im Sortiment. Anders als in der früheren Postagentur verzichtet Patrizia Sangermano aber auf Schreibwaren. Dafür ist ein Shisha-Shop eingerichtet, in dem es alles rund um Shisha gibt. Grundsätzlich will die neue Betreiberin auch erst einmal sehen, wonach die Kunden fragen.

Sangermano hatte die Postagentur in den Wochen vor der Eröffnung renoviert und wird jetzt von einer Mitarbeiterin unterstützt. Mit dem Start der Postagentur ist Sangermano zufrieden. Obwohl sich noch nicht überall in Murg herumgesprochen hat, dass die Postagentur bereits wieder geöffnet ist. Mit ersten Veränderungen bei den Öffnungszeiten hat die Agenturbetreiberin auch bereits auf die Kundenfrequenz reagiert. Die Öffnungszeiten sind wie folgt: Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 18 Uhr. Mittwochs ist von 8.30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet und samstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr.

Die Deutsche Post hatte nach der Schließung der Murger Agentur länger nach einer Nachfolge gesucht. Sylvia Kern, die sieben Jahr lang die die Postagentur in der Rheinstraße betrieben hatte, musste die Postagentur aus gesundheitlichen Gründen aufgeben.

Nach der Schließung mussten Murger Postkunden, die ihre Pakete oder Einschreiben nicht zuhause in Empfang nehmen konnten, nach in die Laufenburger Postagentur zur Abholung. Das sorgte bei den Betroffenen bisweilen für Verärgerung. Denn, dass die Laufenburger Postagentur in Teilen das Geschäft der Murger Agentur mitabwickeln musste, machte sich immer wieder und vor allem in langen Schlangen vor dem Schalter bemerkbar. Lange Wartezeiten von nicht selten bis zu einer halben Stunde waren die Folge.