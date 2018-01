Laufenburg Polizei sucht dunkles Fahrzeug

Ein Unbekannter beschädigte beim Überholen anderes Fahrzeug und fuhr einfach weiter

Laufenburg – Zwei Fahrzeuge streiften sich Sonntagabend gegen 22.15 Uhr auf der Landstraße zwischen Laufenburg und Rotzel. Kurz vor dem Ortseingang von Rotzel, in Höhe des dortigen einzeln gelegenen Anwesens in der Laufenburger Straße, setzte ein dunkles Auto zum Überholen des vorausfahrenden VWs eines 27jährigen Lenkers an. Laut Polizeimeldung streifte das überholende Auto den VW im Bereich des vorderen linken Kotflügels und beschädigte auch den Außenspiegel. Mit unverminderter Geschwindigkeit fuhr der Verursacher weiter und ließ den Geschädigten mit einem Schaden von rund 1500 Euro an dessen VW zurück. Der Polizeiposten Laufenburg sucht nach dem flüchtigen Fahrzeug. Bei diesem soll es sich um einen dunklen Personenwagen, möglicherweise VW Golf und tiefergelegt, gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 07762 9288-0 entgegengenommen.